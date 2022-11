Donana em O Rei do Gado, por onde anda a atriz Bete Mendes?

A atriz Bete Mendes interpretou Donana em O Rei do Gado (1996), novela que está sendo reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo. Depois da trama de Benedito Ruy Barbosa, a artista esteve em outros folhetins da Globo, mas há anos está sumida da televisão. Também trilhou carreira na política ao longo de sua vida.

Como está a atriz Bete Mendes hoje?

Bete Mendes hoje está com 73 anos de idade. Seu último trabalho na televisão foi em 2017, quando esteve na novela Tempo de Amar, na Globo. Desde então, não atuou em outros projetos da emissora. No mesmo ano, fez uma participação como ela mesma em Os Dias Eram Assim.

A paulista tem um extenso currículo na televisão, atuando em folhetins da Globo e da extinta TV Tupi, e também é lembrada por sua carreira na política.

A atriz Bete Mendes trabalhou por quase dez anos na Tupi, até ser contratada pela emissora carioca. Sua estreia na Globo foi em 1974, em O Caso Especial: Reviravolta, e depois em O Rebu. Ela também atuou em produções da Bandeirantes e da TV Cultura, até se eleger candidata federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 1982. Seu segundo mandato foi pelo PMDB, entre 1987 e 1991.

Em 1985, retornou para a Globo para atuar em De Quina para Lua. Nos anos seguintes, esteve em títulos como Tieta (1989), Você Decide (1993), Quatro por Quatro (1994) e a prestigiada trama O Rei do Gado, na qual interpretou Donana.

Donana era a esposa de Zé do Araguaia, interpretado por Stênio Garcia, com quem a atriz já havia trabalhado antes. "O Stênio Garcia, que tinha me dirigido, vira meu marido. Nós propusemos aos diretores Luiz Fernando Carvalho e Carlos Araújo uma viagem a Goiás ou Pará, para fazer uma pesquisa dos personagens. Eles concordaram e nós fomos. Na história, eu orava pelo meu marido que estava perdido no meio do mato, acendendo velas. Eram muito fortes a religiosidade e a fé da Donana", disse ao Memória Globo.

Nos anos seguintes, seguiu trabalho na emissora carioca, além de ter participado de tramas na Manchete e no SBT. Entre os papéis mais marcantes, está a Dona Benta do Sítio do Picapau Amarelo (2007), a irmã Natércia de Página da Vida (2006) e a Zuleica de Insensato Coração (2011). Também atuou em peças de teatro e no cinema.

Hoje, Bete segue com o mesmo posicionamento político. Ela declarou apoio à candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

A atriz Bete Mendes já foi casada três vezes, sendo uma das uniões com o ator e diretor Dennis Carvalho, na década de 70. Seu último casamento foi com Marco Antônio Fernandes Marques, funcionário aposentado do Banco do Brasil. A famosa não tem filhos.

Quem é Donana em O Rei do Gado?

Donana era a esposa de Zé do Araguaia e, assim como seu marido, tinha grande admiração e era bastante fiel ao patrão Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). A personagem era uma mulher honesta e trabalhadora, ao mesmo tempo que era rústica e semianalfabeta.

Ela e o marido acolhem Luana (Patrícia Pillar) quando a boia-fria chega na fazenda e a tratam como se fosse sua filha. O casal também caiu no gosto popular ao adotar o indígena Uerê (Pedro Gabriel), que passou a ser criado junto deles e ganhou a simpatia do público.

Zé do Araguaia é um bom marido para Donana, apesar de gostar de tomar umas boas cachaças e ficar bagunceiro. Apesar de passar a noite na farra, é incapaz de trair a esposa.

A reprise de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver De Novo vai ao ar de segunda a sexta, às 17h10 (horário de Brasília). A partir do dia 20, os capítulos serão exibidos mais tarde, às 20h, devido a exibição da Copa do Mundo do Qatar.