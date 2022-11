Quem é quem na segunda fase O Rei do Gado

Na segunda fase O Rei do Gado, apenas Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) seguem na trama. Todos os outros personagens são novos e apresetados ao público após a passagem de tempo da trama, quando o filho de Giovanna (Letícia Spiller) e Henrique (Leonardo Brício) se tornou um rico fazendeiro. Relembre quem são as principais figuras do folhetim.

Bruno Mezenga, interpretado por Antônio Fagundes - Personagens da segunda fase O Rei do Gado

Bruno Mezenga é o protagonista da segunda fase O Rei do Gado. Após a passagem de tempo, o filho de Giovanna e Henrique aparece com idade por volta dos 40 anos e se tornou com rico fazendeiro da região, conhecido como 'rei do gado'.

Ele é casado com Léia (Silvia Pfeiffer), com quem tem dois filhos, (Lavínia Vlasak) e Marcos (Fábio Assunção), mas vive um casamento infeliz. Ao longo da trama, se apaixona pela boia-fria Luana (Patícia Pillar).

Geremias Berdinazzi, interpretado por Raul Cortez

Único personagem da família Berdinazzi que segue na história na segunda fase O Rei do Gado, Geremias enriqueceu às custas de golpes que aplicou em sua própria família. Foi casado duas vezes, mas não teve filhos. Se tornou um homem frio e rude, mas muito inteligente.

É conhecido como 'rei do café' após enriquecer se torno dono de dezenas de cafezais. Ao longo da trama, é ele quem acolhe a impostora Marieta (Glória Pires).

Luana, interpretada por Patrícia Pillar

Luana é uma jovem órfã que foi criada por uma freira, mas desconhece a verdade sobre seu passado. Ao longo de sua vida, foi muito assediada pelos patrões que teve, o que fez com que ela tivesse aversão ao sexo oposto. Se junta ao grupo dos sem-terra que invadem uma das fazendas de Bruno Mezenga, onde acaba sendo empregada por ele e por quem se apaixona.

Bruno e Luana enfrentam muitas dificuldades para ficarem juntos, devido as humilhações que a moça passa nas mãos da família e dos serviçais dele. Ao longo da trama, descobre-se na verdade que ela é a sobrinha perdida que Geremias Berdinazzi procurou a vida inteira.

Léia, interpretada por Silvia Pfeifer - Personagens da segunda fase O Rei do Gado

Léia é a esposa de Bruno Mezenga e mãe de seus dois filhos. É uma mulher muito bonita, mas bastante fútil e infeliz com o casamento, assim como seu marido. O fazendeiro, mais preocupado em cuidar de seu rebanho do que estar com a esposa, é bastante ausente em casa.

A personagem engata um caso extraconjugal com Ralf (Oscar Magrini), um cafajeste que não vale nada e se aproveita da carência de mulher.

Ralf, interpretado por Oscar Magrini - Personagens da segunda fase O Rei do Gado

Ralf é um homem malandro, que vive às custas de mulheres ricas, como Léia. Vive um caso com a esposa de Bruno de olho em colocar as mãos em sua fortuna, caso ela se divorcie.

O personagem tem um final trágico ao longo da novela e não sobrevive até o fim da trama.

Marieta/Rafaela, interpretada por Glória Pires

Marieta/Rafaela é uma das personagens da segunda fase O Rei do Gado mais misteriosas. Ela é apresentada ao público como uma impostora, mas aos poucos vai revelando sua verdadeira identidade.

Para Geremias, ela diz ser filha de seu irmão Giácomo (Manoel Boucinhas), que morreu em um acidente de caminhão. Sua chegada fortalece a briga entre os Berdinazzis e Mezengas.

Zé do Araguaia, interpretado por Stênio Garcia

Zé do Araguia, interpretado por Stênio Garcia, é o capataz da fazenda de Bruno Mezenga, muito leal ao seu patrão. Quando Luana chega em sua fazenda, ele a trata como se fosse sua filha, acolhendo a jovem.

É um homem de bem, fiel à esposa Donana (Bete Mendes), mesmo bebendo demais e passando noites na farra. Tem um bom coração e é respeitado pelos peões.

Marcos, interpretado por Fábio Assunção

É o filho de Bruno Mezenga e Léia, bastante mimado, o típico "filhinho de papai". É um homem pilantra, que falsificou os diplomas de Agronomia e Veterinária, pois só queria saber de ir em festas ao invés de estudar. Vive uma relação conflituosa com o pai, de quem esconde muitas coisas.

É apenas no final da trama que ele toma rumo na vida ao encontrar um grande amor que faz com que ele coloque os pés no chão.

Lia, interpretada por Lavínia Vlasak

Irmã de Marcos, também já teve alguns problemas causados pela criação que seus pais lhe deram. Com um pai mais preocupado com os negócios do que com a família e uma mãe que sempre lhe mimou, a menina quase se perdeu no mundo e se envolveu com drogas.

É cúmplice de seu irmão e encobre toda suas tramoias. Tem adoração pelo pai, mas se sente preterida pelas cabeças de gado da fazenda.

Donana, interpretada por Bete Menezes - Personagens da segunda fase O Rei do Gado

Dodana é a esposa de Zé do Araguaia. Uma mulher que apesar de rústica, é bastante honesta e sábia. Também acolhe Luana como se fosse uma filha.

Assim como seu marido, é bastante fiel ao patrão Bruno, e se tornou uma grande conselheira dele. A trabalhadora cuida sozinha da casa grande da fazenda do Araguaia.