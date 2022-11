Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony) morre em O Rei do Gado - Foto: Reprodução/Rede Globo

Relembre quem morre em O Rei do Gado

Em O Rei do Gado (1996), novela que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo, alguns personagens morrem logo na primeira fase e outros ao longo da trama. Entre eles, um dos filhos da família Berdinazzi tem um fim trágico após ia para a guerra. Relembre quem morre em O Rei do Gado.

De que ano é a novela O Rei do Gado?

A novela O Rei do Gado foi ao ar pela primeira vez entre junho de 1996 e fevereiro de 1997, com 209 capítulos. Devido ao enorme sucesso, a trama ganhou a primeira reprise em 1999, no Vale a Pena Ver de Novo, e a segunda em 2015. Agora, o folhetim está sendo exibido pela terceira vez na Globo.

A trama foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, mesmo autor de Pantanal (1990), na TV Manchete. A trama, inclusive, foi escolhida para ganhar uma edição especial na emissora logo após o fim do remake adaptado por Bruno Luperi, já que a nova versão da história de Juma (Alanis Guillen) foi um sucesso e deixou parte do público "órfão".

O Rei do Gado teve direção de Luiz Fernando Carvalho, Carlos Araújo, Emílio di Biasi e José Luiz Villamarim, e contou com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa.

Considerado um da melhores folhetins da Globo, O Rei do Gado obteve 51.81 pontos de média de audiência e venceu o Troféu Imprensa de melhor telenovela.

Qual a história da novela O Rei do Gado?

A história da novela O Rei do Gado começa em meio a Segunda Guerra Mundial. Na primeira fase da trama, Antônio Mezenga (Antônio Fagundes) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira) travam uma guerra devido a uma disputa por um pedaço de terra.

As duas famílias se tornam inimigas ferrenhas, até que Henrique (Leonardo Brício), filho único de Antônio, e Giovanna (Letícia Spiller), filha de Giuseppe, se apaixonam. Obviamente os patriarcas reprovam o namoro dos jovens, mas cedem quando os Mezengas prometem dar a faixa de terra que causou a briga para os Berdinazzis.

Giovanna e Henrique se casam, mas Antônio coloca tudo a perder ao não cumprir a promessa que fez aos rivais. Revoltado, Giuseppe tranca a filha a sete chaves dentro de casa e a proíbe de ver o marido, mas o esforço é em vão - os dois fogem para bem longe dali.

O casal tem um filho, que recebe o nome de Bruno Berdinazzi Mezenga em homenagem ao irmão de Giovanna. Após a passagem de tempo, ele se torna 'o rei do gado', um rico fazendeiro.

O protagonista é casado com Léia (Silvia Pfeifer), mas vive um relacionamento extremamente infeliz com a mulher, que o trai com Ralf (Oscar Magrini). Até que um dia, ele se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar), que passa a trabalhar em sua fazenda.

Bruno Berdinazzi - Quem morre em O Rei do Gado?

Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony) morre na primeira fase de O Rei do Gado. O filho primogênito de Giuseppe (Tarcísio Meira) é convocado para a Segunda Guerra Mundial e embarca rumo a Europa - no entanto, ele nunca retorna para casa.

Tempos depois, quando os soldados retornam ao Brasil, a família é informada que Bruno morreu durante um combate na tomada de Monte Castelo, na Itália.

A família esperava receber o filho de volta, mas ganha apenas um medalha em reconhecimentos dos serviços prestados. “Senhor Berdinazzi, o seu filho, o primeiro tenente, Bruno Berdinazzi, morreu em ação. E morreu como herói em um campo de batalha. Senão, o senhor não estaria recebendo essa medalha agora", diz o general no exército.

Giuseppe não suporta a morte do filho, somada a fuga de Giovanna (Letícia Spiller), e termina seus seus dias completamente louco.

Todos os personagens da primeira fase morrem após a passagem de tempo, com exceção de Bruno e Geremias

A primeira fase apresenta ao público a história da rivalidade entre as famílias Mezenga e Berdinazzi, mas nenhum deles aparece na segunda parte da trama, com exceção do filho de Giovanna e Henrique (Leonardo Brício), e de Geremias (Caco Ciocler/Raul Cortez).

A família Mezenga é formada por Antônio (Antonio Fagundes), Nena (Vera Fisher) e Henrique, único filho do casal que foge com Giovanna para viverem longe da rivalidade entre as famílias.

Já a família Berdinazzi é formada pelo casal Giusepe e Marieta (Eva Wilma), pais de quatro filhos: Bruno, Giácomo Guilherme (Manoel Boucinhas), Geremias (Caco Ciocler) e Giovanna.

Após o nascimento do filho de Giovanna e Henrique, a trama dá um salto de mais de 40 anos e mostra a vida de Bruno Mezenga, que já é um homem adulto, casado e que se tornou o 'rei do gado'. Por isso, os personagens da primeira fase não aparecem, pois já morreram.

O único que sobrevive é Geremias, que passa a ser interpretado por Raul Cortez - o homem, que apareceu jovem na primeira fase da trama, já está idoso na segunda parte da novela.

Ralf - Quem morre em O Rei do Gado?

Na segunda fase da trama, outros personagens são apresentados. Um deles é Ralf (Oscar Magrini), amante de Léia (Silvia Pfeifer), a esposa de Bruno.

O homem engata um romance com Léia de olho nos bens da mulher e extorque a personagem ao longo da trama, mas tem um final tráfico.

Ralf é vítima de uma emboscada armada pelo marido de Susana (Leila Lopes). O pilantra é dopado e espancado durante um passeio de lancha, e deixado à beira da morte em uma praia qualquer.

No entanto, ele ainda estava vivo, mas foi enterrado por Marcos (Fábio Assunção), que consegue responder em liberdade por ser réu primário.

Dr. Fausto

Quem morre em O Rei do Gado também é Dr. Fausto (Jairo Mattos), o advogado de Geremias que sabe tudo sobre seu passado.

Ao longo da trama, Rafaela (Glória Pires) é apontada como a responsável pela morte de Fausto, mas o verdadeiro assassino na verdade é o próprio Geremias, que confessa o crime mas sai impune.