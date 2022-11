Bruno Mezenga é filho de quem na novela O Rei do Gado?

Segunda fase da trama começa com salto no tempo e morte de personagens

A segunda fase da novela de Benedito Ruy Barbosa mostra a ascensão de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) ao título de 'rei do gado', após se tornar um dos mais ricos fazendeiros da região. A história do protagonista começa ainda na primeira parte da trama, já que ele é fruto de um relacionamento proibido entre sua mãe e seu pai, que eram de famílias rivais. Afinal, Bruno Mezenga é filho de quem?

Bruno Mezenga é filho de quem? Relembre a história

Bruno Mezenga é filho de Giovanna (Letícia Spiller) e Henrique (Leonardo Brício) na novela O Rei do Gado. O protagonista aparece ainda bebê na primeira fase da novela e é o único personagem, além de Geremias (Caco Ciocler/Raul Cortez), que segue na segunda fase da trama.

Após a passagem de tempo, Bruno Mezenga aparece com idade por volta dos 40 anos e se tornou um rico fazendeiro, conhecido como 'o rei do gado'. Ele prosperou com o pequeno rebanho iniciado por seu pai e conseguiu construir sua fortuna, ao mesmo tempo que Geremias se tornou 'o rei do café' aplicando golpes em sua própria família.

Na segunda fase da trama, Bruno é casado com Léia (Silvia Pfeifer) e pai de dois filhos, Lia (Lavínia Vlasak) e Marcos (Fábio Assunção). No entanto, diante do casamento falido, ele se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar), que chega na sua fazenda com o grupo dos sem-terra.

O fazendeiro dá um emprego para a loira, até que ela se lembra de sua verdadeira identidade e descobre ser a sobrinha perdida que Geremias tanto procura, revivendo a rivalidade entre os Mezengas e os Berdinazzis.

Bruno até fica com raiva de Luana após ela decidir ir embora da fazenda, mas os dois se reconciliam e ficam juntos no final da novela.