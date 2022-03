Duda Nagle em Reis: quem é o personagem Jotã

Ator trabalhou na Globo em 2019, Multishow no ano seguinte e depois lançou alguns filmes. Agora atua na Record TV.

A nova produção Bíblia da Record promete cenas de batalhas épicas e no centro desta trama de luta está o personagem de Duda Nagle em Reis. O ator estava longe das novelas de 2019 e agora vive um comandante que busca cuidar de seu povo.

Quem é Duda Nagle em Reis?

Duda Nagle interpreta o personagem Jotã em Reis. O rapaz é o comandante do exército israelita, é forte, responsável, rígido e sabe que está na posição de chefe para prestar seus serviços a uma causa maior. Jotã entende seu propósito e busca cuidar do povo de Israel.

Na primeira parte da trama de Reis, Duda Nagle irá protagonizar momentos de luta contra os principais inimigos dos israelitas, os temidos filisteus. Para se preparar para as cenas, o ator contou ao R7, pouco antes da estreia da produção, que passou por um treinamento físico intenso que misturou técnicas de interpretação com o ensaio das coreografias de luta. Para a realização de algumas cenas, foi necessário a utilização de dublês.

O ator Duda Nagle também revelou que esta primeira etapa de Reis irá focar nos embates e diferenças culturais entre o povo de Israel e os filisteus. Para compor o personagem, além da preparação física, o carioca fez uma extensa pesquisa histórica e cultural para entender melhor os costumes da época, além dos valores que eram aceitos socialmente.

Novelas de Duda Nagle

A novela mais recente de Duda Nagle foi o papel de Paixão em A Dona do Pedaço, que ficou nas telinhas da Globo de maio a novembro de 2019. Na trama, ele interpretou um boxeador. Foi necessário que o ator raspasse a cabeça e fizesse dieta para ficar em forma para o personagem.

Antes disso, ele atuou em na minissérie O Cara do Jaguar (2019) e a série Rio Heroes (2018 – 2019), de um canal da TV a cabo. Ele também atuou nas novelas Malhação (2017) e Cúmplices de Um Resgate (2015), no SBT.

Duda Nagle já havia trabalhado com a Record antes de Reis, em 2014 ele esteve em Milagres de Jesus. Pouco depois de ter feito Salve Jorge (2012 – 2013) na Globo. Além destes trabalhos, o currículo do famoso soma no mundo das novelas Caminho das Índias (2009), Sete Pecados (2007 – 2008), Páginas da Vida (2006 – 2007) e América (2005).

A estreia do ator nas telinhas foi com a novela Agora é Que São Elas, de 2003, em que interpretou o personagem Peteca.

Até quando Reis fica no ar

Quando Reis estava em fase inicial de produção, a Record anunciou a estreia da obra como a nova novela do canal, porém, a emissora voltou atrás da informação e agora divulga Reis como série. Assim, é previsto que a produção seja separada em temporadas que contarão com começo, meio e fim, segundo o UOL.

Ainda não há nenhuma data divulgada pela emissora sobre o dia ou mês em que os últimos capítulos serão exibidos, mas sabe-se que obra ainda tem chão pela frente, pois estreou no dia 22 de março. Segundo o UOL, as temporadas de Reis serão curtas e nenhum personagem durará mais que 30 capítulos na trama, por isso o público não verá Duda Nagle por muito tempo como Jotã nas telinhas.

Atualmente, a novela vai ao ar na faixa das 21h de segunda a sábado. Durante a semana são exibidos os capítulos inéditos e no sábado o público revê as cenas dos melhores momentos da obra.

