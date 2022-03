Duração do filme Batman de 2022: filme tem quase três horas

Duração do filme do Batman de 2022 ultrapassa as 2 horas - Foto: Reprodução/Warner

O novo filme do homem-morcego finalmente chegou às telonas e os fãs de adaptações de quadrinhos já podem conferir o longa nos cinemas brasileiros. Qual a duração do filme do Batman de 2022? A quantidade de horas da produção é maior do que das últimas aparições do personagem nas telas.

Qual a duração do novo filme do Batman?

O novo filme do Batman tem duração de 175 minutos, o equivalente a 2 horas 55 minutos, segundo o banco de dados do IMDB e também os sites das redes de cinema Cinemark e Cinépolis, consultados pelo DCI no período da manhã do dia 3 de março de 2022. Não é esperado que este número mude, já que não foi anunciado nenhuma versão alternativa ou estendida do longa até o momento.

Em comparação, a duração do novo filme do Batman é maior que dos últimos filmes lançados sobre o homem-morcego. Batman vs Superman: A Origem da Justiça, que estrou em 2016, teve total de 2 horas e 32 minutos, 152 minutos, neste longa o personagem foi interpretado pelo norte-americano Ben Affleck. O primeiro filme (2005) da trilogia do cavaleiro das trevas, estrelada pelo britânico Christian Bale e dirigida pelo diretor Christopher Nolan, teve duração de 2 horas e 20 minutos, 140 minutos, o segundo (2008) longa teve 2 horas e 32 minutos e o último filme (2012) da franquia totalizou 2 horas 44 minutos de produção, o equivalente a 164 minutos.

O filme do Batman lançado em 2022 é estrelado por Robert Pattinson, que interpreta o personagem pela primeira vez e tem direção de Matt Reeves, que também trabalhou no roteiro ao lado de Peter Craig.

Tem pós créditos no filme do Batman?

Se ficou assustado com a duração do novo filme do Batman, pode se tranquilizar que não será necessário esperar até o final dos créditos do longa metragem para ir embora, pois não há uma cena pós crédito para surpreender o público quando a trama acabar. Assim, quando o filme terminar, você já poderá sair do cinema.

Assista o trailer e se prepare para assistir:

Dá para assistir o novo filme herói online?

Não é possível assistir o novo filme do Batman na internet por enquanto, apenas nos cinemas, mas nos próximos meses o longa será adicionado ao catálogo da HBO Max. Batman estreou exclusivamente nas telonas no dia 3 de março de 2022 e ganhou sessões de pré-estreia desde o dia 1. Atualmente, para quem se interessa em assistir o filme, é necessário consultar o site do cinema da sua cidade, para conferir preços e disponibilidade de horários.

Ainda não foi revelado o dia exato em que o filme do Batman de 2022 chegará ao catálogo da HBO Max, espera-se que seja ainda no primeiro semestre de 2022, mas a plataforma não fez afirmações por enquanto. O que se sabe até agora é apenas a data em que o longa será adicionado na HBO dos Estados Unidos, 19 de abril, 46 dias após a estreia oficial dos cinemas.

Para quem já foi ao cinema e gostou do novo filme sobre o Batman, que tem duração de 175 minutos, uma boa notícia foi divulgada no dia 1 de março, data da pré-estreia do longa: o produtor Dylan Clark contou ao site norte-americano Comic Book.com (CB) que uma continuação da produção estrelada por Robert Pattinson já está sendo discutida nos bastidores da Warner Bros e que o herói deve retornar em um novo longa em menos de 5 anos.

