Ele morre? O que acontece com Antônio em Terra e Paixão

Desde que se casou novamente com Agatha, Antônio tem ido de mal a pior, levou um tiro e está sendo envenenado pela megera. O que vai acontecer com o vilão? Personagem de Tony Ramos conseguirá dar a volta por cima com a morte da esposa.

O que Agatha vai fazer com Antônio?

No capítulo de 5 de dezembro de Terra e Paixão, Agatha vai aproveitar os momentos de confusão e mal estar de Antônio para fazer o marido assinar uma procuração que dará a ela o direito sob os bens do ricaço. Diante da fragilidade do fazendeiro, ela até aproveitará o momento para se revelar e enfim contar o motivo de seu retorno para Nova Primavera, segundo apontam os resumos.

Para a surpresa de Antônio, ela avisará o marido sobre seu desejo de vingança e alertará que vai recuperar tudo o que ele roubou de sua família no passado. No entanto, a megera cantará vitória antes da hora, pois nem terá chance de usar a procuração que Antônio assinará em seu momento de fragilidade, já que morrerá dois capítulos mais tarde.

Agatha chegará bem perto de matar Antônio com suas ervas venenosas, mas não conseguirá cumprir seu objetivo antes de bater as botas em Terra e Paixão. Com isso, a morte da vilã nas próximas cenas será a salvação de Antônio, que enfim será levado ao hospital por Caio (Cauã Reymond), no capítulo do dia 8 de dezembro, depois que a megera tiver partido.

Antônio ficará um tempo internado e com isso conseguirá se recuperar do veneno que vinha recebendo em seus chás e comida, e até receberá o carinho de Irene (Gloria Pires) durante uma visita no hospital, o que o deixará impressionado.

Após se recuperar o suficiente para voltar para casa, Antônio fará um jantar para celebrar seu retorno. Como a relação entre eles não estava nada boa há tempos, é possível perceber que ele nem sentirá falta de Agatha, e por isso acabará reatando com Irene, ainda de acordo com informações do site oficial da emissora

Eles irão reatar porque a personagem de Gloria Pires dará às caras no banquete especial do fazendeiro. Em um primeiro momento ele não gostará muito da visita, mas os dois acabarão relembrando os velhos tempos e terminarão na cama. O casal passará uma borracha dos atritos do passado e resolverão se relacionar mais uma vez, com direito a mulher voltando a morar na mansão dos La Selva, para o horror de Angelina (Inez Viana), que já sofreu muito na mão da ex-patroa.

Juntos mais uma vez, os dois já voltarão a planejar maldade juntos e logo depois que descobrir que Aline (Barbara Reis) está grávida de Caio, a megera vai aconselhar o marido a sabotar a herança dos filhos da viúva. O fazendeiro atormentará tanto a ex-professora que ela decidirá sair da cidade por segurança.

Antônio será o assassino de Agatha?

Antônio tem todos os motivos para matar Agatha e a confissão da megera de que tomará tudo o que era de sua família de volta poderá ser a desculpa do vilão para tirar a vida da esposa na novela Terra e Paixão. No entanto, Antônio estará bastante debilitado e ainda confuso por conta das ervas venenosas para conseguir realmente acabar com a malvada.

Embora as chances de ele ser o assassino existam, elas não são muito grandes, pois a personagem de Giardini será encontrada envenenada, além de ter o pescoço quebrado e baleada três vezes. Assim, é difícil imaginar alguém doente e quase inválido conseguindo fazer tudo.

Os suspeitos mais óbvios apontados pelo andamento da novela por enquanto são Irene, Luigi e Angelina. A mãe de Petra odeia Agatha há muito tempo e será desmascarada pela vilã, que descobrirá que ela foi responsável pela morte de Daniel, o que dará a ela um motivo para acabar com a rival.

Luigi também será descoberto por Agatha e pode tentar esconder seus rastros como golpista, pois Petra não sabe que ele é pobre e se fingiu de milionário para casar com ela. Já Angelina demonstrou nos capítulos recentes da trama que percebeu que Agatha não a ama e só a usou para conseguir o que queria, o que poderá despertar seu desejo de vingança.

