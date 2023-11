Agatha morre em Terra e Paixão, mas quem é o culpado?

Agatha não chega viva até o final da novela Terra e Paixão. A criminosa será assassinada nos próximos capítulos do folhetim e, dessa vez, será de verdade. A identidade do autor do crime ainda não será revelada para o público, o que só deve acontecer nas últimas semanas.

Quem mata Agatha na novela Terra e Paixão?

Os dias estão contados para Agatha! A vilã será encontrada morta na casa dos La Selva após levar três tiros, em cenas que serão exibidas em 7 de dezembro, conforme divulgado pelo Gshow. A lista de suspeitos terá ao menos três personagens já que, antes de morrer, Agatha terá descoberto um crime de Irene (Glória Pires) e a verdade sobre o passado de Luigi (Rainer Cadete).

Antes de ser assassinada, Agatha começará a vasculhar a vida de seus rivais. Sabendo que o italiano pode ser uma pedra em seu sapato no plano de arrancar tudo de Antônio (Tony Ramos), a vilã pede para o advogado Frazão (Álamo Facó), que a ajudou a sair da prisão, fazer um dossiê sobre o rapaz. A megera decide contar tudo para Antônio que, apesar de saber que Luigi não é rico, ainda acreditava que o genro tinha um pé na nobreza.

Depois, Agatha vai investigar Irene mais a fundo e descobrirá que foi a megera quem mandou sabotar os freios do carro que vitimou Daniel (Johnny Massaro), mas com a intenção de matar Caio (Cauã Reymond).

A vilã ainda cometerá algumas outras maldades antes de morrer e continuará envenenando Antônio aos poucos, despertando a preocupação de Petra (Debora Ozório), que chamará um médico para examinar o pai.

Agatha também fará um dossiê falso contra Luigi e acusará o italiano de desviar dinheiro da empresa, para colocá-lo contra Petra. Os dois já estarão em um conflito já que o pilantra se recusará a dar o divórcio para a agrônoma pois tenta convencê-la de que Hélio (Rafael Vitti) está junto com a pilantra no plano de roubar a fortuna dos La Selva.

A lista de possíveis assassinos de Agatha inclui Gentil (Flavio Bauraqui). Em vídeo feito pelo ator ao Gshow, o global contou que o humilde produtor rural pode sim ser o responsável pela morte da esposa de Antônio. Isso ficará evidente nos capítulos que vão ao ar na primeira semana de dezembro quando o pai de Jonatas (Paulo Lessa) demonstrar tensão, o que será notado pelo filho.

Além disso, o legista indicará que antes de ser baleada, Agatha foi envenenada. Uma das únicas pessoas que sabem que a mãe de Caio mexia com ervas é Angelina (Inez Viana), que já estava preocupada ao desconfiar que a amiga estava colocando algo na comida do marido.

Vale lembrar que Angelina é apaixonada por Agatha e não era correspondida, o que poderia levá-la a um crime passional, além de surpreender o público por ser uma pessoa aparentemente inofensiva.

Outra pessoa que estará contra Agatha a essa altura da trama será seu próprio filho, Hélio. O rapaz tentará convencer a mãe a desistir do plano contra Antônio, mas ela se negará e continuará interferindo em sua relação com Petra, que termina após a agrônoma descobrir a verdade sobre o engenheiro.

