Elvira Matamouros volta em Nos Tempos do Imperador já com 80 anos

Elvira Matamouros, de Novo Mundo (2017), vai fazer uma aparição em Nos Tempos do Imperador. Ingrid Guimarães, intérprete da mãe de Quinzinho (Augusto Madeira), se despede da Globo ao se caracterizar pela último vez da personagem que fez sucesso na novela que antecedeu a história da atual trama das seis.

Quando Elvira Matamouros vai aparecer em Nos Tempos do Imperador?

A participação de Elvira Matamouros está marcada para ir ao ar em 8 de janeiro, sábado. Devido a passagem de tempo entre Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador, a atriz aparecerá já com 80 anos. A mãe de Quinzinho voltará à Corte para rever seus filhos e netos.

No Instagram, Ingrid Guimarães comemorou o retorno da personagem, que também marca sua saída da Globo – a famosa assinou com a plataforma de streaming Amazon Prime. “Ela voltou! Grande atriz, grande mãe e grande personagem veio fazer uma visitinha Nos Tempos do Imperador. Só que agora é uma jovem senhora de 80 anos. Achei que seria uma bonita e significativa despedida da TV Globo”, escreveu.

Elvira decidirá voltar ao Brasil após receber uma carta de seu filho, que pedirá a ajuda da mãe para enganar Vitória (Maria Clara Gueiros) e Clemência (Dani Barros), de acordo com informações do Notícias da TV.

O pai de Prisca e Hilário vai ser colocado contra a parede pelas mulheres, que farão ele decidir com quem quer ficar. Quando Elvira chega à cidade, a arqueóloga e a dona do cassino ficam curiosas para saber por qual motivo a sogra está de volta ao Rio de Janeiro.

Vitória, porém, ficará desconfiada que tudo não passa de uma armação.

Quem é Elvira Matamouros?

Elvira Matamouros é uma atriz da mesma companhia de teatro de Joaquim (Chay Suede), por quem ela era muito apaixonada e capaz de fazer qualquer coisa para ficar com ele.

Depois de muita insistência, Elvira aproveita uma noite de bebedeira do rapaz e o obriga a se casar com ela. Ela também se torna mãe de criação de Quinzinho, que em Novo mundo foi interpretado por Theo de Almeida.

Apesar dos esforços para ficar com o galã, Joaquim termina a novela ao lado de Anna (Isabelle Drummond), com quem tem uma filha, Vitória – em Nos Tempos do Imperador, Maria Clara Gueiros ficou com o papel.

