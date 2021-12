Quem pagou a dívida de Petruchio em O Cravo e A Rosa?

Petruchio, interpretado por Eduardo Moscovis, teve uma grande surpresa quando descobriu que a dívida da fazenda foi paga. Em um primeiro momento, o caipira acredita ter sido Catarina (Adriana Esteves) a responsável pela quitação, mas logo saberá que, na verdade, foi outra pessoa. Abaixo, relembre quem pagou a dívida de Petruchio.

Quem pagou a dívida de Petruchio?

Na novela O Cravo e a Rosa, Petruchio levará um susto ao saber quem foi que pagou sua dívida da fazenda. Inicialmente, o caipira acreditará que Catarina, seu favo de mel, foi a responsável pelo pagamento, mas na verdade foi o pai da jovem o endinheirado por trás da contribuição. Mas engana-se quem pensa que a intenção foi inocente.

Ao saber que o leilão foi suspenso, Petruchio logo pensa em uma maneira de agradecer Catarina por ter quitado a dívida. O caipira toma um banho, se arruma e compra um buquê de flores para entregar para a moça.

Ao encontrar a jovem na rua, o caipira abraça e beija Catarina à força, o que a deixa extremamente furiosa. Ela manda a polícia prender o rapaz, que se mostra totalmente surpreso com a reação.

Petruchio vai para a cadeia e fica muito irritado com a reação de Catarina. Ele passa pouco tempo atrás das grades e logo é liberto. O protagonista descobrirá que quem pagou o dinheiro que ele devia foi Batista (Luís Mello), pai da moça.

Depois que o personagem de Eduardo Moscovis sai da prisão, o banqueiro chama o caipira para uma conversa. Agora que ele cumpriu sua parte do trato, Petruchio terá que se casar com Catarina. Se ele não ficar com a jovem, o caipiria perderá suas terras.

“Case com Catarina e a fazenda será salva!”, dirá o banqueiro. Petruchio concordará e dirá que ainda tem sentimentos pela filha do ricaço.

Em que ano passou O Cravo e A Rosa?

O Cravo e A Rosa foi exibida originalmente entre junho de 2000 e março de 2001. A novela se tornou um dos maiores sucessos do horário das seis, sendo reexibida na TV mais quatro vezes – duas no Vale a Pena Ver De Novo e uma no Viva.

Agora, a história de amor de Catarina e Petruchio ganhou uma edição especial na Globo, exibida de segunda a sexta, às 14h40, horário de Brasília. Os episódios também estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay.

