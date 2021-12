Como está Rejane Arruda hoje, a Kiki de O Cravo e A Rosa

Há vinte anos, Rejane Arruda fazia sua estreia na TV como Kiki Duprée em O Cravo e A Rosa. Apesar do sucesso da personagem do folhetim, que está sendo reprisado atualmente na Globo, a atriz deixou as telinhas, mas continua trabalhando na área artística. Abaixo, veja como está a Kiki de O Cravo e A Rosa hoje.

Por onde anda a Kiki de O Cravo e A Rosa hoje?

Hoje aos 50 anos de idade, Rejane Arruda mantém seu trabalho com a arte, mas longe das telinhas. A atriz está afastada da televisão desde 2006, quando atuou na novela Cristal do SBT. Antes disso, ela esteve nos folhetins Essas Mulheres (2005), da Record, e Jamais Te Esquecerei (2003), também da emissora de Silvio Santos. Ela é irmã de Carolina Kasting, também atriz que esteve em dezenas da produções da Globo.

Atualmente, a atriz segue um rumo diferente. Ela cursou mestrado e doutorado em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo (USP, e também desenvolve pesquisas na área do teatro. Com as especializações, Rejane passou a dar aulas em universidades e se tornou diretora de cinema.

Ela também chegou a atuar em alguns longas-metragens como Carandiru (2003), Rendas no Ar (2012), A Mesa no Deserto (2016), entre outros. Como diretora, esteve à frente do curta A Mulher do Treze (2018).

Final de Kiki na novela

Em O Cravo e A Rosa, Kiki é uma garçonete que adora usar roupas de melindrosa. Ela trabalha em uma confeitaria muito frequentada pelos personagens da novela e acaba se envolvendo com Batista (Luís Melo), de quem ganha um apartamento.

Porém, Kiki é verdadeiramente apaixonada por Petruchio (Eduardo Moscovis), com quem viveu um romance no passado. Apesar do amor que sente pelo protagonista, eles não ficam juntos – afinal, o caipira se casa com Catarina (Adriana Esteves).

No final da trama, a personagem de Rejane Arruda fica noiva de Teodoro (Matheus Petinatti), que é indicado para ser prefeito.

