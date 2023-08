Em que ano foi exibida a novela Elas por Elas pela 1ª vez?

Após 41 anos, a história de Elas por Elas voltará para as telinhas em uma nova versão em setembro de 2023. Um dos folhetins mais famosos da emissora, a produção de autoria de Cassiano Gabus Mendes estreou no dia 10 de maio e ficou no ar até 27 de outubro de 1982.

Novela Elas por Elas em 1982

A novela Elas por Elas passou na TV no ano de 1982 e teve 173 capítulos, substituindo Jogo da Vida (1981 - 1982) na grade do canal. A trama foi estrelada pelas atrizes Eva Wilma, Aracy Balabanian, Sandra Bréa, Ester Góes, Maria Helena Dias, Mila Moreira e Joana Fomm - que viviam as personagens Márcia, Helena, Wanda, Adriana, Carmem, Marlene e Natália respectivamente - e seguia a história de sete amigas de escola que se reencontram após 20 anos sem contato.

Ambientada em São Paulo, a trama mostrava como o encontro das protagonistas trazia antigas mágoas de volta, como a morte do irmão de Natália (Fomm), que faleceu anos antes e ela tem certeza que uma das amigas o empurrou de um penhasco, e os atritos de Helena (Balabanian) com Adriana (Góes), já que a riquinha passou a perna em Adriana e roubou Jayme (Carlos Zara) dela. Além disso, revelações do presente também mexem com as personagens e prometem mudar a vida delas para sempre, como a descoberta de Wanda (Bréa) de que seu namorado é na verdade marido de Márcia (Wilma).

Para quem ainda não assistiu ou adora a história, a boa notícia é que a novela Elas por Elas de 1983 está disponível no Globoplay. Mas logo menos, em setembro, o remake da trama estreia na faixa das 18 horas da TV Globo.

Remake de Elas por Elas em 2023

O remake de Elas por Elas deve trazer quase todas as personagens, om exceção de Reneé, que dessa vez será uma mulher trans. Ela será casada com Wagner (César Mello) e madrasta de Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha). Em 1982, a personagem era casada com Rubão (Ivan Cândido) e mãe de Vic (Ana Helena Berenguer) e Elton (Cássio Gabus Mendes), seu cunhado se chamava René (Reginaldo Faria) e morava com eles.

A trama de 2023 vai mostrar amigas que se conheceram em um curso de inglês - não mais na escola -, e haverá uma passagem de tempo de 25 anos. Além disso, alguns nomes vão mudar: Márcia virará Lara (Debora Secco), Wanda será Taís (Késia), Marlene será Carol (Karine Teles) e Carmem (Maria Clara Spinelli) será Reneé. Jayme, disputado por Adriana e Helena, se chamará Jonas (Mateus Solano).

A será comandada pela dupla Thereza Falcão e Alessandro Marson, que já trabalharam juntos nas novelas Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador. O autor da versão original foi Cassiano Gabus Mendes, que morreu em agosto de 1993, aos 64 anos de idade.