O que passava em 2003 na TV, ano de Mulheres Apaixonadas

Um dos maiores sucessos da TV Globo, a novela Mulheres Apaixonadas estreou no horário nobre da emissora no dia 17 de fevereiro de 2003. Com seus 203 capítulos, o folhetim ficou oito meses no ar e só foi finalizado no dia 10 de outubro daquele ano. Enquanto a emissora do plim plim transmitia a obra de Manoel Carlos, outras produções também ganhavam espaço na televisão.

Reprise de O Cravo e a Rosa passava na TV em 2003

Exibida originalmente na faixa das 18h entre junho de 2000 e março de 2001, O Cravo e Rosa foi reprisado no Vale a Pena Ver de Novo em 2003. A obra de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira estreou em janeiro na faixa de horário e ficou no ar até agosto.

A produção é uma releitura da história A Megera Domada do dramaturgo inglês William Shakespeare, e mostra o romance entre a difícil Catarina (Adriana Esteves) e o caipira Petruchio (Eduardo Moscovis).

Reprise da 2ª versão de Anjo Mau

Depois de O Cravo e a Rosa, o Vale a Pena Ver de Novo foi ocupado pela reprise da segunda versão de Anjo Mau. A primeira reprise da obra de 1997-1998 de Maria Adelaide Amaral ficou no ar até janeiro de 2004.

Estrelada por Gloria Pires, a novela seguia a história da ambiciosa e fingida Nice. Ela era filha adotiva de Augusto (Cláudio Corrêa e Castro) e Alzira (Regina Dourado) e buscava a ascensão social sem se preocupar com as consequências, mostrando ter um lado obscuro.

Sabor da Paixão terminou em 2003

Durante os primeiros meses de Mulheres Apaixonadas no ar, a faixa das 18h da TV Globo era ocupada pela novela Sabor da Paixão. O folhetim de Ana Maria Moretzsohn estava em exibição desde setembro de 2002 e foi finalizada em março de 2003.

A trama mostrava a história de amor entre Diana (Letícia Spiller) e Alexandre (Luigi Baricelli) e mostrava a batalha da mocinha para recuperar as terras herdadas pela família em Portugal, mas que estavam ocupadas por Zenilda Paixão (Arlete Salles), a mãe do par romântico da jovem.

Agora é que São Elas passou - ano de Mulheres Apaixonadas

Depois que Sabor da Paixão chegou ao fim, a faixa das 18h ficou sob o comando de Agora É que São Elas, que ficou no ar até setembro. De autoria de Ricardo Linhares, a trama se passava na cidade fictícia de São Francisco das Formigas, no distrito de Bocaiúvas, em uma vila que era comandada por mulheres, o que desagradava muitos homens da comunidade.

Chocolate com Pimenta estreou em 2003

Atualmente em reprise na TV Globo, na faixa Edição Especial nas tardes da Globo, a novela Chocolate com Pimenta estreou às 18h em setembro de 2003. O folhetim de Walcyr Carrasco contou com longos 209 capítulos e ficou no ar até maio de 2004.

A trama seguia a mocinha Ana Francisca, interpretada por Mariana Ximenes, que chega na fictícia cidade de Ventura após a morte do pai e acaba apaixonada por Danilo (Murilo Benício). O sentimento é recíproco entre eles, mas a malvada Olga (Priscila Fantin), que é apaixonada pelo rapaz, e a primeira-dama Barbara (Lilia Cabral), tia dele, fazem de tudo para estragar o relacionamento da dupla.

O Beijo do Vampiro

O Beijo do Vampiro estava em exibição na faixa das 19h na TV Globo quando Mulheres Apaixonadas estreou no horário nobre. O folhetim de Antonio Calmon estreou em agosto de 2002 e foi finalizado com 215 capítulos em abril de 2003.

A história contava com duas fases. Na primeira, a Cecília (Flávia Alessandra), do século XII, tem seu amor assassinado pelo terrível vampiro duque Bóris (Tarcísio Meira) e prefere entregar a própria vida para não se casar com o vilão. Anos se passam e Bóris segue Cecília até a modernidade. O vampiro reencontra a amada agora no corpo de Lívia, uma mulher que é casada com Beto (Thiago Lacerda) e é mãe de três filhos.

Kubanacan na televisão - ano de Mulheres Apaixonadas

Após a novela O Beijo do Vampiro chegar ao fim, a faixa das 19h foi ocupada por Kubanacan, que com seus longos 227 capítulos ficou no ar durante todo o resto de 2003, terminando apenas em janeiro de 2004. De Carlos Lombardi, a trama era ambientada nos anos 1950, na fictícia ilha caribenha Kubanacan, que tinha no poder militares que ditavam as regras.

Carinha de Anjo original - ano de Mulheres Apaixonadas

Na concorrência, Carinha de Anjo também passava na época em que Mulheres Apaixonadas estava no ar. A trama mexicana foi exibida pela primeira vez no canal de Silvio Santos entre 2001 e 2002 e pouco depois já foi escolhida para uma nova exibição. A sua sua primeira reprise na emissora foi entre maio de 2003 e janeiro de 2004, às 17h30.

A história seguia uma menininha, a meiga Dulce Maria (Daniela Aedo), que perdeu a mãe e conta com um pai que ficou muito deprimido com a viuvez e tenha se afastar de todos.

Pequena Travessa

A novela do SBT Pequena Travessa ficou no ar de novembro de 2002 a abril de 2003, na faixa das 20h30. Ela era estrelada por Bianca Rinaldi, que vivia Julia, uma garota órfã de mãe que mora em um conjunto habitacional com o pai e os irmãos mais novos. Ela era alvo dos suspiros de Caio (Fabio Villaverde) e Fernando (Nico Puig), mas tinha seu coração balançado ao conhecer Alberto (Rodrigo Veronese).

Jamais te Esquecerei no SBT

No lugar de Pequena Travessa, estreou Jamais te Esquecerei no SBT. A produção ficou no ar de abril a setembro de 2003 e seguia a história do casal Beatriz (Ana Paula Tabalipa) e Danilo (Fabio Azevedo), que juraram amor eterno ainda na adolescência, mas foram atrapalhados pelos obstáculos de Leonor (Bia Seidl), mãe do rapaz.

Viva as Crianças – Carrossel 2

Na faixa das 19h30 do canal de Silvio Santos, Viva as Crianças – Carrossel 2 ficou no ar de janeiro a outubro de 2003. A produção da Televisa retomava a história de Carrossel em uma nova versão da novela infantil, colocando no lugar da professora Helena a professora Lupita (Andrea Legarreta).

Poucas, Poucas Pulgas - ano de Mulheres Apaixonadas

Após Carrossel 2, o SBT exibiu Poucas, Poucas Pulgas, novela mexicana infantil remake de Vovô e Eu, que mostrava um velho rabugento Julián Montes (Ignacio López Tarso) que nunca saía de casa e se irritava com os barulhos de crianças. A trama ficou no ar até abril de 2004.

Betty, a Feia e Pedro, o Escamoso na Rede TV

Na Rede TV, o público acompanhava na faixa das 20h15 a novela colombiana Betty, a Feia, que ficou no ar de maio de 2002 a junho de 2003. A produção de 1999-2001 mostrava a história da sonhadora Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco), uma economista competente que sofre preconceito por causa de sua aparência.

O folhetim foi substituído por Pedro, o Escamoso, que ficou no ar até 2004 e também era uma produção colombiana. A trama mostrava um rapaz brega, Pedro Coral Tavera (Miguel Varoni), que se mudava de uma pequena cidade para a capital do país.

Joana, A Virgem na Record

Uma trama latina também estava em exibição na Record na época em que Mulheres Apaixonadas foi ao ar. A venezuela Joana, A Virgem foi exibida entre julho de 2002 e março de 2003 na faixa das 20h15. Na história, Joana é uma jovem ainda no colegial que tem sua ficha médica troca durante uma visita ao ginecologista e acaba grávida por causa de uma inseminação artificial que estava destinada a outra mulher.

Sessão da Tarde no ano de Mulheres Apaixonadas

No dia da estreia de Mulheres Apaixonadas na TV Globo, 17 de fevereiro, o filme Quase Feitos Um Para o Outro foi ao ar na Sessão da Tarde. O filme de 1997 apresentava o músico Terry Barnett (Steve Guttenberg), dono do cachorro Zeus, e a biológa Mary Beth Dunhill (Kathleen Quinlan), que estuda o comportamento do golfinho-fêmea Roxanne, que acabam por obra do destino no mesmo caminho.

Já no dia 10 de outubro de 2003, data do último capítulo de Mulheres Apaixonadas, o filme da Sessão da Tarde foi As Aventuras De Rocky & Bullwinkle, de 2000. Misturando animação com live-action, a produção mostrava a trajetória dos personagens Rocky e Bullwinkle para derrotar os vilões Boris, Natasha e Temerário no mundo real.

