Em que ano passou a novela América e onde a trama foi gravada

Uma das mais lembradas tramas das nove, o público pode reassistir o folhetim de Glória Perez no Globoplay e relembrar em que ano passou a novela América. A história teve como pando de fundo as imigrações ilegais para os Estados Unidos, além de abordar o universo dos peões da cidade fictícia de Boiadeiros.

Em que ano passou a novela América?

A novela América passou entre março e novembro de 2005. Foram 203 capítulos exibidos no horário das 21h, e a trama fechou com média de 49 pontos no Ibope.

América gira em torno da história de Sol (Deborah Secco), uma jovem que sonha em morar nos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Ela namora Tião (Murilo Benício), um homem do interior que tem como objetivo se tornar um campeão de rodeios. Os dois vivem felizes até que a protagonista decide abandonar tudo para atravessar a fronteira do México ilegalmente.

Com a ausência de Sol, Tião se envolve com a narradora de rodeios Gil Madureira (Lúcia Veríssimo). Enquanto isso, a mocinha passa por terríveis dificuldades na fronteira, sofre de fome e sede, é maltratada pelos ‘coiotes’ e vê colegas sendo mortos ou presos durante a travessia. As duas primeiras tentativas de Sol dão não saem como planejado e ela é deportada para o Brasil.

Quando volta ao seu país de origem, aceita se casar com Tião, mas o abandona no altar ao receber uma proposta para fazer uma nova viagem aos Estados Unidos. Sua vida nos EUA é turbulenta e a mocinha é presa por tráfico de drogas, se envolve por Ed (Caco Ciocler) e engravida, e retorna para o país para retomar a vida ao lado do peão.

Onde a novela América foi gravada?

A novela América foi gravada no Brasil e nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, foram rodadas cenas no morro Dona Marta e no mirante Mundo Novo, em Botafogo, para ilustrar a infância pobre de Sol. Na capital fluminense ainda foram gravadas cenas em Guaratiba, na Zona Oeste, e na Gafieira Estudantina, no centro do Rio. Há imagens também de Minas Gerais e Mato Grosso.

Para as cenas de rodeio, a produção pegou emprestadas filmagens da 49º Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, interior de São Paulo. Cenas do núcleo de Tião também foram rodadas nos rodeios de São José do Rio Preto e Jaguariúna.

América também teve cenas gravadas no exterior. A travessia dos imigrantes ilegais foram rodadas na fronteira do Texas com o México. Em Miami, as locações foram em South Point Park, Ocean Drive, Jardim Vizcaya, Watson Island, Liberty City, Little Havana, Little Haiti e Downtown, de acordo com informações do Memória Globo.

Novela América completa

É possível assistir a novela América completa no Globoplay. A trama escrita por Glória Perez foi disponibilizada na íntegra em abril de 2022 na plataforma de streaming.

Os noveleiros que quiserem relembrar a história de Sol e Tião precisam ter um dos planos pagos da plataforma de streaming. Depois, é só procurar por América na aba de busca ou na seção de novelas.

Apesar de ter conquistado a maior audiência de década de 2000, América nunca foi reprisada pela Globo e nem pelo Canal Viva – não se sabe ao certo o motivo. Nas redes sociais, o folhetim era um dos mais requisitados pelos noveleiros, que agora finalmente podem assisti-lo mais uma vez.

