Em que ano se passa a novela Amor Perfeito?

A novela Amor Perfeito estreia nesta segunda-feira, 20, no horário das 18h na Globo. A trama de época é baseada na obra 'Marcelino Pão e Vinho', de José María Sánchez Silva, e conta a história de um garoto que sonha em reencontrar sua mãe.

Amor Perfeito se passa nas décadas de 1930 e 1940 em Águas de São Jacinto, cidade fictícia do interior de Minas Gerais.

O folhetim está sendo gravado em diversas partes do Brasil. Algumas cenas da novela foram rodadas em pequenos municípios mineiros, como Caxambu, Baependi e São Lourenço. Há também imagens feitas em lugares icônicos da capital paulista, incluindo a Estação da Luz, Parque da Independência e Edifício Martinelli, e no centro do Rio de Janeiro, além da cidade cenográfica construída nos Estúdios Globo.

Essa é mais uma trama de época no horário das 18h, como é de costume. A história é de autoria de Duca Rachid e Júlio Fischer com direção artística de André Câmara, baseada na obra publicada nos anos 50. O protagonista da trama, Marcelino (Levi Asaf), leva o mesmo nome do personagem da obra de Sánchez Silva.

O fio condutor da novela Amor Perfeito é a busca de Marcelino por sua mãe, a jovem Marê (Camila Queiroz). O garoto de 9 anos de idade vive com os religiosos na Irmandade de São Jacinto dos Clérigos, sem saber onde está sua genitora.

Isso porque Marê sofreu nas mãos de Gilda (Mariana Ximenes), sua madrasta, que a separou de seu grande amor Orlando (Diogo Almeida), pai de seu filho. A mocinha também é presa injustamente ao ser apontada como a autora do assassinato do próprio pai e em uma das tentativas de fuga da cadeia, dá à luz ao menino, de quem se perde.

Enquanto isso, Orlando é engando por Gilda. Desiludido, o jovem médico se muda para o Canadá sem saber que seu grande amor esperava um filho seu.

Quem são os atores na novela Amor Perfeito, nova novela das 6?

Os atores protagonistas da novela Amor Perfeito são Camila Queiroz, Diogo Almeida e o pequeno Levi Asaf, de 9 anos de idade, que interpretam Marê, Orlando e Marcelino.

Camila já é bastante conhecido pelos noveleiros. A atriz brilhou como Angel em Verdades Secretas (2015) e Verdades Secretas II (2021), além dos folhetins Êta Mundo Bom! (2016), Pega Pega (2017) e Verão 90 (2019). Ela também é apresentadora do reality show Casamento às Cegas Brasil, da Netflix.

Diogo, o protagonista masculino, também já trabalhou em outras novelas. O artista esteve em Duas Caras (2008), da Globo, Promessas de Amor (2009), na Record, e na série Brasil Imperial (2020), da Amazon Prime Video. Além de ator, ele também é psicólogo e professor de Educação Artística.

Já o ator mirim Levi Asaf faz sua estreia em novelas. O garoto começou a carreira no teatro e se destacou na peça "O Pequeno Príncipe, o Musical", na qual foi o protagonista.

O elenco da novela Amor Perfeito também está cheio de outras estrelas da Globo. Uma delas é Thiago Lacerda, que interpreta o vilão Ambicioso Gaspar; Mariana Ximenes vive Gilda, outra vilã de Amor Perfeito; Babu Santana é Frei Severo; Tonico Pereira é o Frei Leão; Paulo Betti vive o prefeito Anselmo; Zezé Polessa é Cândida, esposa do prefeito; Juliana Alves interpreta Wanda; Bruno Montaleone é Ivan; Carmo Dalla Vecchia interpreta Érico; Lucy Ramos é Lívia; Carol Castro interpreta Darlene; e mais.

O folhetim vai ao ar de segunda a sábado na Globo, às 18h25, horário de Brasília. Todos os episódios ficam salvos no Globoplay após a exibição na TV. É necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma para ter acesso.