Quem é a vilã de Amor Perfeito, personagem de Mariana Ximenes

A atriz Mariana Ximenes está de volta às telinhas como a vilã da novela Amor Perfeito! A famosa de 41 anos esteve há pouco tempo na faixa das 18h como a bondosa Condessa de Barral, em Tempos do Imperador, mas não vivia uma megera desde 2010, quando interpretou a mentirosa e sem escrúpulos Clara Medeiros em Passione.

Agora em 2023, ela volta para a faixa das 6 e promete atormentar a vida dos mocinhos Marê e Orlando, vivido pela dupla Camila Queiroz e Diogo Almeida.

Em coletiva com a imprensa no dia 10 de março, a famosa adiantou que Gilda será absurda e que está aproveitando o papel para brincar. "Apesar da maldade, ela tem um lado divertido", contou Ximenes.

Gilda em Amor Perfeito incrimina enteada

Gilda é uma personagem que acabará com a vida de Marê, sua enteada. A mulher é elegante e bonita e se casa com o poderoso empresário Leonel (Paulo Gorgulho) por puro interesse.

Durante o papo com a imprensa, Mariana Ximenes contou que o passado de Gilda é duro. Ela já foi prostituta e passou por muita coisa, o que reverberou em seu futuro e maneira de agir. Além disso, ela não tem ética ou moral e muito menos escrúpulos. "Ela faz o que precisa para se manter no topo", contou a atriz.

De olho no cargo de presidência da empresa do marido, Gilda então resolve tirar Marê da jogada, já que a jovem será a sucessora de tudo. Por isso, ela arma um plano para incriminar a garota pela morte do pai. Ela planeja tudo ao lado de seu fiel parceiro Gaspar (Thiago Lacerda) e Marê acaba na cadeia.

Uma curiosidade sobre a personagem é que ela não faz parte do livro que inspirou a trama de Amor Perfeito, o espanhol Marcelino Pão e Vinho. Gilda foi uma criação dos autores da novela da TV Globo.

"Todos trazemos sementes do bem e do mal e tudo de depende de como ela é regada", disse Julio Fischer, um dos escritores da trama, sobre a vilania da personagem, que promete também ter um lado humano para mostrar. Mariana Ximenes disse que apesar de seu coração duro, ela vai se encantar por Marcelino, menino vivido por Levi Asaf.

Elenco de Amor Perfeito 2023

Qual a história da novela Amor Perfeito?

A história da novela Amor Perfeito começará em meados dos 1930, com Marê sendo acusada pela morte do pai e se separando de seu grande amor por causa das armações da vilã Gilda, o médico Orlando. O que o ortopedista não saberá é que a mocinha foi parar na cadeia enquanto carrega seu filho na barriga.

Marê terá o bebê, mas logo se separará dele. Enquanto isso, Orlando estará ocupado no Canadá. Oito anos então vão se passar. Marê conseguirá sair da cadeia e fará de tudo para recuperar sua reputação e colocar a verdadeira culpada pela morte de seu pai na prisão.

Além disso, ela tentará reencontrar o filho, Marcelino, que ainda bebê foi acolhido na Irmandade de São Jacinto dos Clérigos. O menino sonha em conhecer a mãe e tem uma família peculiar entre os religiosos.

Quando estreia Amor Perfeito?

A novela Amor Perfeito estreia no dia 20 de março nas telinhas da TV Globo. O folhetim vai substituir Mar do Sertão, que está no ar desde agosto de 2022. Quem está a frente do projeto são os escritores Júlio Fischer, Duca Rachid e Elisio Lopes Jr.

O pontapé da história do folhetim é inspirada no livro Marcelino Pão e Vinho, de José Maria Sanchez Silva, mas em conversa com a imprensa, os autores já deixaram claro que a trama é bem diferente da obra do escritor espanhol e ganhou muitas novidades, personagens novos e tramas secundárias.

