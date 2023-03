Novela das 6, Amor Perfeito tem inspiração em livro; conheça obra

Amor Perfeito estreia em março de 2023, na faixa das 6 da TV Globo, e promete trazer uma drama repleta de emoção. Em coletiva com a imprensa na de terça-feira, 7 de março de 2023, os autores Júlio Fischer, Duca Rachid e Elisio Lopes Jr detalharam a inspiração para a nova novela da Globo.

A vai ao ar no dia 20 de março, uma segunda-feira. A produção vai substituir Mar do Sertão na faixa das 18.

A trama tem como protagonistas Camila Queiroz, Diogo Almeida e o ator mirim Levi Asaf. A dupla adulta interpreta o casal Marê e Orlando, que são separados depois de uma armação da madrastra da moça, que quer a tirar de cena para ficar com o império do marido.

Levi é Marcelinho, filho do casal. O menino nasce quando a mãe está na cadeia, acusada de um crime que não cometeu, e logo se separa dela. Ainda bebê, ele é acolhido por religiosos e cresce na Irmandade de São Jacinto dos Clérigos.

Novela Amor Perfeito é inspirada em qual livro?

A nova novela das 6 da Rede Globo é inspirada no livro Marcelino Pão e Vinho, de José Maria Sanchez Silva, e que até já ganhou filme. No entanto, o autor de Amor Perfeito, Júlio Fischer, deixou claro que o folhetim não é uma adaptação, por isso haverá diferenças entre as histórias de cada obra.

"O start foi o livro, a gente viu que ali tinha uma semente muito bacana. Tinha um fio muito legal para a novela, mas o livro não tem uma estrutura de folhetim. Então foi preciso criar o universo dessa história. Nosso trabalho foi a partir desta semente criar um universo que rodeia a mãe dele e outras tramas", explicou o escritor.

O autor da novela comparou o trabalho com um fóssil, ao dizer que a inspiração na obra espanhola era como encontrar parte de um dinossauro e construi-lo aos poucos. "No livro, o Marcelinho sabe que a mãe morreu, no folhetim a mãe está viva. Decidimos fazer uma mãe viva que procura esse menino e assim fomos criando o universo, personagens, a cidade de São Jacinto", completou.

As mudanças na trama também trocaram a Espanha pelo Brasil dos anos 30 e 40. Duda Rachid disse que Amor Perfeito busca mostrar um Brasil verdadeiro e diverso. "Durante nossas pesquisas, a gente descobriu uma elite negra que sempre existiu no país e que foi apagada pelas narrativas. Decidimos recuperar e mostrar. Vamos falar de racismo, mas os personagens não estão lá só para isso", comentou a autora.

Duda também disse que o objetivo do folhetim não é falar apenas do amor romântico, mas de todas as formas de amor, como o fraternal, entre pais e filhos, tudo de maneira ampla.

Também escritor no folhetim, Elisio Lopes falou sobre a ambientação da história, que é na fictícia cidade de São Jacinto, em Minas Gerais, e a importância de certas discussões na telinha.

"São Jacinto tem a cara das pequenas cidades. Nos colocamos o desafio de construir uma história brasileira, com o colorido do Brasil e com pessoas que têm alegria e forma própria de sobreviver. Isso é o que dá o nosso sotaque, a nossa cara e que dialoga com o livro Marcelino Pão e Vinho", afirmou.

