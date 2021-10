O Clone, trama de sucesso da Globo, está de volta no Vale a Pena Ver De Novo. Nos próximos capítulos, haverá uma grande passagem de tempo que mostrará como estão os personagens décadas depois. Jade (Giovanna Antonelli), por exemplo, terá se casado com Said (Dalton Vigh) e os dois terão uma filha. Afinal, em que ano se passa a novela O Clone?

Em que ano se passa a novela O Clone?

A história de O Clone começa na década de 1980, quando Lucas (Murilo Benício) conhece Jade (Giovanna Antonelli) no Marrocos. O casal se apaixona à primeira vista, mas é impedido de ficar juntos, já que a mocinha mora com o tio Ali (Stênio Garcia) e ele é um grande defensor dos costumes muçulmanos.

Há uma passagem de 20 anos na novela, e O Clone pula para a época em que a trama foi exibida pela primeira vez, nos anos 2000.

Após o salto no calendário, é mostrado que Lucas está casado com Maísa (Daniela Escobar) e os dois têm uma filha chamada Mel (Débora Falabella), que enfrenta problemas com drogas.

Enquanto isso, Jade se casou com Said e teve Khadija (Carla Diaz), filha do casal. Mas, por consequência do destino, a protagonista reencontra Lucas no Rio de Janeiro e a chama da paixão entre os dois reacende novamente. Eles passam a fazer planos para conseguirem ficar juntos.

Jade e Lucas ficam juntos no final?

Apesar das dificuldades ao longo da trama, Jade e Lucas vão ter um final feliz na novela O Clone, mas só na reta final da trama.

Ao decorrer da trama, Jade também se interessou pelo clone de Lucas, Leo, também interpretado por Murílio Benício. Além do casamento com Said, ela também se envolveu com Zein (Luciano Szafir).

A protagonista até chega a ser pedida em casamento por Leo, mas o relacionamento não vai vingar. Na reta final da trama, Jade vai para as ruínas onde se encontrava com Lucas quando eram jovens. O rapaz vai para o mesmo lugar, os dois se encontram ficam juntos no último capítulo de O Clone.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30, horário de Brasília, na Globo. Todos os episódios estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay.