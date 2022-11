Encantada 2: quando o filme Desencantada chegará ao Disney plus?

Após 15 anos da nossa última visita ao reino animado de Andalasia, Amy Adams está reprisando seu papel como a princesa Giselle em uma sequência do musical de sucesso Encantada 2.

O filme, intitulado Desencantada, está chegando exclusivamente ao Disney Plus em um futuro muito próximo e retoma uma década depois do Happily Ever After do primeiro filme – com Giselle e sua família se mudando de Nova York para o subúrbio de Monroeville.

Encantada foi lançado pela primeira vez como um filme da Disney em 2007 e imediatamente se tornou o favorito da família com Amy Adams, Patrick Dempsey e Idina Menzel liderando o elenco principal.

Quando estreia o filme Encantada 2?

Data de lançamento desencantada: quando chegará ao Disney Plus?

Desencantado chegará ao Disney Plus na sexta-feira , 18 de novembro de 2022. Falta pouco! As filmagens ocorreram na Irlanda entre maio e agosto de 2021, com Shankman confirmando em uma postagem no Instagram que as filmagens foram concluídas.

A foto (abaixo) dá um spoiler aos fãs de como estará Adams no novo filme.

Here’s your 🤩FIRST LOOK🤩 at Amy Adams and Maya Rudolph in Disney’s #Disenchanted! See the Original movie streaming this Thanksgiving on @DisneyPlus! pic.twitter.com/HqJ4SAWOnj — Disney D23 (@DisneyD23) May 17, 2022

Sinopse do filme

Já se passaram 15 anos desde que Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) se casaram, mas Giselle ficou desiludida com a vida na cidade, então eles se mudam com sua crescente família para a sonolenta comunidade suburbana de Monroeville em busca de um conto de fadas. vida. Infelizmente, não é a solução rápida que ela esperava.

Seu reino tem um novo conjunto de regras e uma abelha rainha local, Malvina Monroe (Maya Rudolph), que faz Giselle se sentir mais deslocada do que nunca. Frustrada por seu felizes para sempre não ter sido tão fácil de encontrar, ela pede ajuda à magia de Andalasia, acidentalmente transformando toda a cidade em um conto de fadas da vida real e colocando em risco a felicidade futura de sua família. Agora, Giselle está em uma corrida contra o tempo para reverter o feitiço e determinar o que o felizes para sempre realmente significa para ela e sua família.

Assista o trailer

Sim – você pode assistir a um trailer do filme abaixo, que mostra a dinâmica entre Giselle e a nova antagonista Malvina Monroe.

