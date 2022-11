Confira uma lista de filmes parecidos com Enola Holmes para você conferir no sofá de casa - Na imagem o filme Um Caso de Detetive (à esquerda) e Enola Holmes 2 (à direita) - Foto: Reprodução/Stage 6 Films/Netflix

Filme estrelado por Millie Bobby Brown traz irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes.

8 filmes parecidos com Enola Holmes para assistir

8 filmes parecidos com Enola Holmes para assistir

Uma continuação da jovem detetive interpretada pela atriz Millie Bobby Brown ganhou vida nas telinhas e Enola Holmes, a irmã mais nova do ilustre detetive Sherlock Holmes, soma perigos, investigações e muitos mais em seus longas. Para quem conferiu as produções da Netflix e quer mais, que tal assistir a filmes parecidos com Enola Holmes?

Filmes parecidos com Enola Holmes

Selecionamos algumas opções que misturam aventura e mistério para você assistir com a família ou os amigos!

1 - O Enigma da Pirâmide

Para abrir a lista de filmes parecidos com Enola Holmes, claro que o melhor candidato é o longa que mostra a juventude de Sherlock Holmes. Com roteiro de Chris Columbus e direção de Barry Levinson, O Enigma da Pirâmide se passa em 1870, quando Sherlock é ainda um rapaz e estuda em um internato.

Por lá, ele conhece seu fiel companheiro John Watson, que sonha em cursar medicina. Durante o ano letivo, um mistério começa a incomodar Sherlock: pessoas aparentemente aleatórias cometem suicídio depois de passarem por episódio de alucinação. A dupla então resolve investigar e esbarra em uma difícil verdade.

Onde assistir: Telecine

+O Xangô De Baker Street onde assistir esse e outros filmes de Jô Soares

2 - Uncharted: Fora do Mapa

Baseado na famosa série de videogame, o filme Uncharted: Fora do Mapa segue a história de dois personagens que se cruzam por obra do destino: Nathan Drake (Tom Holland) e Victor Sullivan (Mark Wahlberg).

Nathan é órfão e há anos não vê o irmão mais velho, que desapareceu. Um ótimo batedor de carteira e fã de história, o menino é recrutado por um caçador de tesouros.

Onde assistir: HBO Max

3 - Um Caso de Detetive

Neste longa da lista de filmes parecidos com Enola Holmes, o público também acompanha uma investigação de deixar o cabelo em pé. A trama de Um Caso de Detetive mostra Abe Applebaum (Adam Brody), um detetive particular que segue a carreira desde a infância. Abe sempre foi bom em seu papel, mas um caso o fez quase perder a sanidade.

Quando ainda era um detetive mirim, o rapaz perdeu uma amiga e ele nunca descobriu o paradeiro da menina. Trinta anos depois, ele continua um detetive, mas está em uma fase decadente de sua vida. Tudo muda quando ele recebe um novo caso que pode mudar tudo. Ele é procurado por uma garota que quer desvendar a morte do namorado.

Onde assistir: Youtube Movies, Apple TV e Google Play Filmes

+Vai ter Enola Holmes 3? O que sabemos do novo filme

4 - Dois Caras Legais

Quem gosta de filmes parecidos com Enola Holmes deve se interessar por Dois Caras Legais, mais um filme de investigação para a lista. Nesta produção, o mistério a ser resolvido por Jackson Healy (Russell Crowe) e Holland March (Ryan Gosling) conta com muita comédia misturada a trama.

A história se passa em Los Angeles durante a década de 1970 e mostra dois detetives muito diferentes que precisam juntar forças para desvendar o desaparecimento da filha de uma funcionária do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Onde assistir: Netflix

+Novo plano da Netflix custa R$ 18 e terá anúncios como na TV

5 - Sherlock Holmes

Em uma lista sobre filmes parecidos com Enola Holmes para assistir, também não poderia faltar uma das adaptações sobre o detetive mais famoso do mundo. Nesta versão de 2009 de Sherlock Holmes, o detetive é interpretado por Robert Downey Jr. e Watson é papel de Jude Law.

Na história, a dupla precisa desmascarar e derrotar um grande inimigo que tem um plano mortal e ameaça a Inglaterra.

Onde assistir: HBO Max

6 - Um Pequeno Favor

Neste filme estrelado por Anna Kendrick e Blake Lively, a trama mostra um mistério que envolvem duas mulheres que são mães e casadas. Uma delas, Stephanie, é uma mulher comum, que cuida da vida cotidiana da família e faz receitas na internet. Já a outra, Emily, é mais misteriosa, elegante e parece ter a vida perfeita.

Certo dia, Emily pede um favor para Stephanie e pouco depois desaparece. Diante do mistério, a mulher não fica em paz até descobrir o que realmente aconteceu.

Onde assistir o filme Um Pequeno Favor: Telecine

+Como está o elenco de O Diabo Veste Prada hoje, 16 anos depois

7 - Entre Facas e Segredos

Quem gosta de investigação e resolução de mistério também não vai se decepcionar com Entre Facas e Segredos, indicado ao Oscar 2020 na categoria de melhor roteiro original. A trama mostra uma família que passa pelo minucioso olhar do detetive Benoit Blanc após uma tragédia.

O famoso escritor de tramas policiais Harlan Thrombey é encontrado morto pouco depois de seu aniversário de 85 anos de idade. Em seguida, a polícia começa a investigar o caso e verifica se a família interesseira do escritor não é responsável pela morte.

Onde assistir: Telecine

8 - Nancy Drew e o Mistério de Hollywood

Quem procura por filmes parecidos com Enola Holmes também pode recorrer a Nancy Drew e o Mistério de Hollywood, de 2007. A história do longa segue a jovem Nancy Drew. A menina é uma idealista e tem uma vida comum na pacata cidadezinha em que mora com o pai.

No entanto, uma das grandes paixões da menina é bancar a detetive. Ao ser chamada pelo pai para acompanhá-lo em uma viagem, a garota ganha a chance de investigar um crime misterioso.

Onde assistir: HBO Max

Leia também

Filme De Repente 30: como está o elenco hoje, 18 anos depois