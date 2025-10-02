Cinema & TV

Enquete A Fazenda 17: Duda, Walério ou Renata, quem sai?

Eliminação acontece na noite de quinta-feira no programa ao vivo

Duda, Renata e Walério estão na segunda roça do reality rural, e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, 2. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 17 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa.

Votar na Enquete A Fazenda 17

É a primeira vez que Duda, Renata e Walério, e a enquete pode dar um prévia de quem será o segundo eliminado. Deixe seu voto!

A parcial da enquete não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na quinta-feira por Adriane Galisteu. A votação oficial é no R7.

Quem venceu a Prova do Fazendeiro?

Rayane é nova fazendeira da semana, somando duas conquistas. A influenciadora digital superou Walério e Renata na Prova do Fazendeiro realizada na quarta-feira.

Sendo assim, a peoa escapou da berlinda após ser indicada por Dudu, que também foi indicado por ela. A vitória da influenciadora digital desagradou o grupo rival, que esperavam ver a famosa na berlinda. Agora, três deles estão na votação popular.

O reinado dura até a próxima quarta-feira, quando ela deverá passar o chapéu para o próximo vencedor. A ex-BBB também deve distribuir as tarefas da casa e cuidar dos animais, além de indicar um rival para a próxima roça.

A segunda eliminação de A Fazenda 15 vai ao ar a partir das 22h30, horário de Brasília. O público tem até o final do programa ao vivo para votar no peão que deve permanecer no jogo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

