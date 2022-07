Érica (Marcela Fetter) Pantanal fica com quem na novela? - Foto: Divulgação/Globo/João Miguel Júnior

José Lucas descobre armação às vésperas do casamento

Érica Pantanal fica com quem? Jornalista dá ‘golpe da barriga’

A jornalista filha de Ibraim (Dan Stulbach) chega na novela nesta semana e irá conquistar o coração de José Lucas (Irandhir Santos), mas logo o peão perceberá que está sendo enganado. Depois que o romance chegar ao fim, Érica Pantanal fica com quem?

Érica Pantanal fica com quem no final da novela?

Érica fica sozinha no final da novela. O casamento com José Lucas não dará certo, pois o peão descobrirá que está sendo enganado.

A história de Érica em Pantanal começa nesta quinta-feira, 14. A loira chegará na região para fazer uma reportagem sobre sustentabilidade. Ao pegar a chalana com Eugênio (Almir Sater), ele dirá para que a repórter pare na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), já que o rei do gado pode ajudá-la a conhecer melhor o bioma e falar sobre as queimadas que aconteceram na região.

É lá que ela conhece José Lucas. O peão se oferecerá para acompanhar a repórter nos passeios pelo Pantanal e se apaixonará por ela. Em um primeiro momento, Érica também demonstrará interesse no rapaz e os dois vão ter uma tórrida noite de amor.

“Quer dizer que temos o resto da noite só para nós dois?”, pergunta a jornalista. “Se ocê quiser, podemos ter até mais do que isso”, responde o peão. “Me beija, José Lucas… Me beija como se fosse o último beijo que você fosse me dar”, pede ela.

No entanto, na manhã seguinte, ela diz que está indo embora. “Amanhã de manhã eu vou embora dessa fazenda, José Lucas… E quero deixar enterrada aqui a lembrança de tudo o que nós vivemos juntos!”

Érica vai embora do Pantanal, partindo o coração de José Lucas. Pouco tempo depois, ela surpreende o peão ao voltar para a região, agora acompanhada de seu pai, o deputado Ibraim (Dan Stulbach). Ela traz uma notícia bombástica: está grávida do primogênito.

Conservador, Ibraim impõe que Zé Lucas se case com sua filha. O peão aceita a união se muda para São Paulo para ficar ao lado dela. No entanto, quando os dois estão prestes a subir no altar, o caminhoneiro descobre que a gravidez é falsa e que tudo não passava de um golpe para que ela pudesse colocar as mãos na herança de José Leôncio.

Desiludido, José Lucas volta para a fazenda de seu pai no Pantanal.

Érica Pantanal 1990

A personagem Érica foi interpretada por Gisela Reimann na primeira versão da novela em 1990. Agora, a atriz retorna para o remake, mas para interpretar a mãe da personagem, Ingrid. Ela é esposa de Ibraim, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul e um homem influente na região.

Reimann tem mais de 30 anos de carreira e atuou em títulos como A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991), Sonho Meu (1993) e Viver a Vida (2009) e Malhação (2010), além de seriados como Psi (2014), O Negócio (2013) e Beleza S/A (2013). Ela segue carreira artística – seu último trabalho na televisão foi ano passado na novela Gênesis, da Record.

Já em 2022, o papel ficou com Marcela Fetter. Esse é o terceiro trabalho da atriz de 26 anos, que também esteve em Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e na série Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018). “Estamos construindo uma história muito linda desse envolvimento dos dois, com muita leveza, alegria e muito amor”, conta a atriz em entrevista ao Gshow.

A atriz também disse que assistiu a filmes, documentários e vídeos sobre as queimadas, contaminação dos rios e outros problemas da região. “Eu deixei pra sentir esse fascínio de quando ela chega na fazenda para quando chegasse no Pantanal para as gravações, e foi imediato”, explica.

