Quando Zé Leôncio descobre que Velho do Rio é seu pai?

Apesar da desconfiança do fazendeiro, ele só reencontrará o velho Joventino no capítulo final

Zé Leôncio descobre que Velho do Rio é seu pai apenas no último capítulo da novela Pantanal. Mas antes, o fazendeiro vai desconfiar que seu o velho Joventino (Irandhir Santos) está por perto ao ouvir a entidade tocar um berrante durante o casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa).

Zé Leôncio descobre que Velho do Rio é seu pai na novela Pantanal?

Em cenas que devem ir ao ar em breve na novela, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai ficar com a pulga atrás da orelha ao ouvir o som do berrante durante o casamento de seu filho.

Tudo começa quando Juma tem uma crise de ansiedade antes da cerimônia e foge ao ser deixada sozinha em um dos quartos da fazenda. Enquanto a família se desespera com a fuga da noiva, a menina-onça está na mata sendo amparada pelo Velho do Rio (Osmar Prado). “Eu vou estar do seu lado”, diz o pai de todas as sucuris. “O senhor jura?”, questiona a jovem. “E eu já faltei com a minha palavra?”, conclui a entidade.

O Velho não aparece durante o casamento, mas dá seu jeito de se fazer presente. Perto dali, ele toca o berrante na margem do rio e o som chega até a fazenda de Zé Leôncio.

O rei do gado fica intrigado com o que escuta: “parece o meu pai”. Apesar da interrupção da entidade, o casamento prossegue e consagra a união dos casais.

Zé Leôncio descobre que Velho do Rio é seu pai somente no último capítulo de Pantanal, após a sua morte. A celebração do casamento de Filó (Dira Paes) com o fazendeiro acontece somente no episódio final. No dia seguinte da união, o rei do gado acorda com uma forte dor no peito e desce as escadas da fazenda.

Na sala, ele começa a clamar pelo seu pai: “O senhor está vivo, pai? Por que não aparece?”. Filó acorda em seguida e nota a ausência do marido ao seu lado na cama. Quando ela chega na sala, encontra Zé morto. Jove, José Lucas (Irandhir Santos) e o restante da família chega para socorrê-lo, mas já é tarde demais.

Enquanto isso, a alma de Zé se encontra com a do Velho. Ele explica que nunca apareceu para o filho pois ele era muito cético e não acreditava que ele pudesse estar vivo.

Velho do Rio morre na novela Pantanal?

O Velho do Rio explica para seu filho o que aconteceu no dia de seu desaparecimento. “Eu caí do cavalo durante uma luta com um marruá e a cobra boca de sapo me picou no pescoço. Ali eu estava morto”, explica o pai de todas as sucuris.

O rei do gado diz que ele não deveria ter saído para caçar marruás sozinho, mas a entidade diz que isso já estava escrito pelo destino. “E nossas histórias não terminam aqui. Tem seus filhos, seus netos. Você precisa cuidar deles, igual eu cuidei de você. Agora estou cansado dessa vida. Chegou a minha hora de descansar”, continua.

O Velho do Rio então desaparece para sempre. Agora, quem assume o papel de guardião do Pantanal é José Leôncio. Ele passa a vestir as mesmas roupas da entidade e passa a viver na mata, assim como seu antecessor.

Somente quem consegue ver José Leôncio após sua morte são os filhos de Juma e Irma (Camila Morgado). Por estarem em constante companhia do Velho, Filó começa a desconfiar que a entidade seja seu marido.

“Por que só essas crianças veem esse Velho do Rio? Se ele é meu Zé Leôncio, por que não aparece pra mim?”, diz a dona de casa. Essa é a cena que encerra o folhetim de 1990.

