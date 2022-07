PANTANAL: Zé Lucas vai embora da fazenda ao encontrar nova paixão

Zé Lucas vai embora da fazenda na novela Pantanal. O peão vai se apaixonar pela jornalista Érica (Marcela Fetter) e se mudará com ela para São Paulo, mas logo retornará para a região pantaneira ao descobrir que foi enganado por sua amada e que ela só estava interessada em seu dinheiro.

Por que Zé Lucas vai embora da fazenda?

Érica vai chegar para mudar a vida do peão de cabeça pra baixo. Nas próximas semanas, a repórter chegará na região pantaneira para fazer uma reportagem sobre o bioma – Eugênio (Almir Sater) dirá para a moça ir até a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) para que ele possa apresentar as belezas do Pantanal.

É então que ela conhecerá José Lucas de Nada (Irandhir Santos). O caminhoneiro vai se apaixonar por ela e os dois vão ter um breve envolvimento. Depois de transarem, a repórter dirá que precisa ir embora da região, partindo o coração do primogênito.

Tempos depois, ela retorna para o Pantanal acompanhada de seu pai, o deputado Ibraim (Dan Stulbach) dizendo que está grávida do peão. Extremamente conservador, o político obriga que José Lucas se case com sua filha e assuma a criança.

É então que Zé Lucas vai embora da fazenda e se muda para São Paulo ao lado de Érica, onde deve ficar até a data do casamento.

Zé Lucas se casa com Érica?

José Lucas não se casa com Érica. Quando os dois estão prestes a subir no altar, o peão descobre que a gravidez é falsa e que a repórter e seu pai só queriam colocar as mãos na herança de José Leôncio.

Desiludido por quase ter caído no ‘golpe da barriga’, o peão voltará para o Pantanal e para a fazenda do pai. Na versão original da novela, exibida em 1990, o caminhoneiro teve um final feliz ao lado de Irma (Camila Morgado). Ele engatou um relacionamento com ruiva após ela ser abandonada com um filho recém-nascido por Trindade (Gabriel Sater).

No entanto, se o final de Trindade for diferente no remake e ele permanecer ao lado de Irma, não se sabe o que acontecerá com o primogênito de José Leôncio.

