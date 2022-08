Filho do Almir Sater vai sair de Pantanal? O que acontece com Trindade

Gabriel Sater, filho do Almir Sater, caiu nas graças do público ao interpretar Trindade em Pantanal. Mas os fãs do peão ‘cramulhão’ podem ficar decepcionados com os próximos passos do personagem. Nas próximas semanas, o rapaz vai se assustar com um episódio sobrenatural e abandonará a namorada grávida.

O que acontece com o filho do Almir Sater em Pantanal?

Em cenas que devem ir ao ar na quinta-feira, 18 de agosto, Trindade, interpretado pelo filho de Almir Sater, ficará surpreso e aterrorizado ao mesmo tempo com uma mensagem do cramulhão. Isso porque sua viola começará a tocar sozinha durante uma das rodas organizadas na fazenda. Zaquieu (Silvero Pereira), Alcides (Juliano Cazarré) e José Lucas (Irandhir Santos) vão testemunhar o ocorrido.

Um dos medos de Trindade era que seu filho herdasse poderes sobrenaturais devido ao pacto que ele possuía com o cramulhão – e é exatamente isso que acontece. Ainda na barriga de Irma, o bebê começará a tocar a viola de seu pai, assustando os outros peões.

No dia seguinte ao ocorrido, Trindade começa a falar friamente com Irma. Ele dirá para a ruiva esquecê-lo, o que a deixará de coração partido. O peão também vai desabafar com Tibério (Guito) que será melhor para o filho se ele deixar a fazenda.

No sábado, 20, o peão terá mais uma conversa com a namorada. A filha de Mariana (Selma Egrei) ficará devastada ao ouvir do rapaz que precisa ficar longe dela e do filho. E assim como ocorreu em 1990, Trindade sumirá no mundo e abandonará sua amada grávida.

Mas essa não será a última aparição do endiabrado na novela. Conforme adiantado pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, o filho de Almir Sater vai fazer uma aparição sobrenatural no meio da noite para Alcides. O amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) estará se preparando para dormir quando ouvirá uma voz falando com ele. “Credo em cruz, Ave Maria”, dirá o peão. “É assim que se recebe um velho amigo?”, perguntará Trindade.

Depois, se o roteiro seguir o mesmo de 1990, Trindade aparecerá durante o parto de Irma, que passará por complicações, e trará seu filho ao mundo com as próprias mãos.

Irma fica com quem em Pantanal?

Apesar de ter passado boa parte da novela com ciúmes de José Lucas, Trindade pedirá para o primogênito cuidar de sua família após sua partida.

A essa altura da trama, José Lucas já terá retornado para a fazenda após desistir de se casar com Érica (Marcela Fetter) – a loira terá um aborto espontâneo e perderá o bebê, mas seu pai pedirá para que ela omita a informação do peão para colocar as mãos na sua fortuna. Depois de descobrir a mentira, o filho de Generosa (Giovanna Cordeiro) vai embora de São Paulo e voltará a morar no Pantanal.

Novamente solteiro e com o caminho livre para reconquistar o coração de Irma, o primogênito voltará a se aproximar da ruiva nos capítulos finais. Zé Lucas assumirá a paternidade do filho da ruiva e os dois vão construir uma família. Além disso, ele seguirá carreira na política e será eleito vereador.

O filho de Irma aparecerá com idade por volta dos 10 anos no último capítulo da trama, após uma passagem tempo. O garoto será interpretado por Theo Luperi, filho de Bruno Luperi e bisneto de Benedito Ruy Barbosa, e estará ao lado da filha de Juma (Lia Luperi). Ambos vão conversar com o Velho do Rio (Osmar Prado) e serão um dos poucos que conseguirão ver a entidade.

As cenas devem ir ao ar na primeira semana de outubro, quando Pantanal chega ao fim. O remake será substituído por Travessia, de Gloria Perez.