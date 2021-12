Escobar descobre a verdade sobre Alicinha em O Clone?

Alicinha (Cristiana Oliveira) é uma golpista que se passa por boa moça. Em um primeiro momento, ela parece ser uma jovem doce e gentil, mas é manipuladora e faz de tudo para se dar bem às custas dos outros. Ao longo da história, ela conquista o ingênuo Escobar (Marcos Frota), que perde seu apartamento para a vilã. Escobar descobre a verdade sobre Alicinha?

Escobar descobre a verdade sobre Alicinha após golpe

Alicinha fez várias vítimas em O Clone e uma delas é Escobar, enquanto o rapaz passava por um momento difícil em seu casamento com Clarice (Cissa Guimarães). O personagem percebe que se envolveu em uma cilada quando não consegue reaver seu apartamento, que passou a ser propriedade de Alicinha.

Decidida a arrancar tudo do companheiro, a trambiqueira age sorrateiramente para que ele não desconfie que está caindo em um golpe. Escobar havia colocado seu apartamento em nome de Alicinha, por acha que Clarice poderia ficar com o imóvel devido a separação de bens no momento do divórcio do casal.

A partir daí, a moça passa a procrastinar a devolução do apartamento, apesar de Escobar insistir que ela lhe de devolva o documento. Quando o imóvel estiver mobiliado e a mudança pronta, Alicinha dirá que os dois precisam de dar um tempo na relação.

Escobar será expulso de seu próprio imóvel e Alicinha vai mandar ele provar que o apartamento é dele. Ele pedirá a Tavinho (Victor Fasano) que entre na justiça contra a moça, mas não haverá como reverter a situação – a vilã tem documentos que provam que a moradia é dela.

A personagem de Cristiane Oliveira vai causar reviravoltas na trama, mas Alicinha é desmascarada? Relembre o final da vilã de O Clone

Qual o final de Alicinha?

Nos últimos capítulos de O Clone, Alicinha é desmascarada por todos. Roger (Jayme Periard) consegue gravar o processo que Escobar (Marcos Frota) pensou em abrir contra ela e a vilã é demitida da boate. Ela é obrigada a dividir seus bens com Aurélio (Humberto Martins), seu ex-marido.

Mesmo assim, ela continua planejando golpes. Alicinha termina O Clone trabalhando em uma grande empresa e fica responsável por servir café para seu chefe, que será a sua próxima vítima.