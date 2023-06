Esperar ou não: Transformers tem cena pós credito?

No final do filme, é provável que os espectadores queiram ficar no cinema para ver se há alguma nova atualização sobre os personagens de Transformers: Rise of the Beasts. Mas em Transformers tem cena pós credito?

Transformers: Rise of the Beasts apresenta uma nova equipe de Transformers , os Maximals, que unem forças com os Autobots para impedir que uma ameaça devoradora de mundos chamada Unicron destrua a Terra. É uma história simples que é a desculpa perfeita para trazer aos fãs algumas das cenas de ação mais impressionantes da franquia. Assim, os fãs vão se perguntar onde e como esses personagens retornarão para novas batalhas gloriosas de alta octanagem quando o vilão for previsivelmente derrotado - apesar dos sacrifícios dos heróis.

Veja como isso se desenrola no filme.

Como é a cena pós crédito de Transformers?

Transformers: Rise of the Beasts tem uma única cena pós créditos, e o público nem precisa esperar muito para assistir. A cena surge poucos segundos depois dos créditos começarem a rolar, logo após uma montagem caprichada destacando os principais astros do filme, e antes de tudo virar uma tela preta repleta de milhares de nomes.

Quanto ao conteúdo da cena, ele revela o destino de um dos personagens principais do filme, mas não muda nada. Portanto, enquanto a cena dos créditos finais de Transformers: Rise of the Beasts amarra algumas pontas soltas, está longe de ser essencial para possíveis sequências.

Embora a cena dos créditos finais de Transformers: Rise of the Beasts possa ser decepcionante para os fãs que esperam receber algumas pistas sobre o futuro da franquia, é essencial sublinhar que o filme provoca uma sequência inesperada. Por enquanto, estamos guardando spoilers, mas preste muita atenção na cena final do filme logo antes da rolagem dos créditos.

Na verdade, esse último momento é exatamente o que você esperaria de uma cena de créditos finais. Isso porque a coisa toda existe apenas para provocar uma sequência alucinante que ninguém imaginou que a Paramount fosse corajosa o suficiente para desenvolver.

