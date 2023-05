Estreias do cinema em junho 2023: lista atualizada de filmes

Estreias do cinema em junho de 2023 tem The Flash (à esquerda), Indiana Jones 5 (centro) e Homem Aranha Através do AranhaVerso (à direita) e mais - Foto: Reprodução/Divulgaçao/Warner Bros./Walt Disney Studios Motion Pictures/Sony Pictures

Maio se despede e as estreias do cinema de junho de 2023 já estão chegando! O público terá muitas opções para conferir nas telonas nas próximas semanas, que conta com produções muito aguardadas, como a animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e o terror Boogeyman – Seu Medo é Real, que são lançados logo no primeiro dia do mês. Além disso, ao longo do mês estreiam os filmes Elementos, The Flash, Transformers – O Despertar Das Feras e muito mais.

Boogeyman – Seu Medo é Real | dia 1 – Estreias do cinema em junho 2023

Logo no dia 1 de junho, os fãs de terror poderão assistir a Boogeyman – Seu Medo é Real. A trama mostra duas garotas, Sadie Harper (Sophie Thatcher) uma jovem de 16 anos, e sua irmã mais nova, Sawyer Harper (Vivien Lyra Blair ), que precisam lidar com o luto pela morte da mãe. Enquanto passam pelo obstáculo, elas se tornam alvo de uma criatura sobrenatural quando o pai da dupla, Will Harper (Chris Messina), atende um paciente desesperado em casa.

Veja – Filme de terror Netflix: 30 opções para quem é MUITO corajoso

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

No mesmo dia da estreia de Boogeyman – Seu Medo é Real chega às telonas o filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, continuação do sucesso Homem-Aranha no Aranhaverso, de 2018, que ganhou o Oscar de animação. Nesta segunda produção estrelada pelo personagem Miles Morales, ele se reúne com Gwen Stacy e é levado por meio do multiverso até um time que junta as melhores pessoas-aranha do universo destinadas a proteger sua própria existência.

Confira também – Estreias da Netflix de junho 2023: filmes e séries que entram no catálogo

Transformers – O Despertar Das Feras – dia 8 – Estreias do cinema em junho 2023

O oitavo filme da franquia, Transformers – O Despertar Das Feras, chega entre as estreias do cinema no dia 8 de junho. Estrelado pelo ator Anthony Ramos, conhecido por obras como In the Heights e Hamilton, a trama da produção se passa nos 1990 e mostra uma nova geração de Transformers, os Maximals, que fazem parte da batalha entre os Autobots e Decepticons.

The Flash chega aos cinemas em 15 de junho

Um dos personagens mais amados dos quadrinhos, o super-herói ganha um filme solo estrelado pelo ator Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti que chega entre as estreias do cinemas no dia 15 de junho. Na história, Barry Allen resolve usar seus poderes para voltar no tempo e mudar eventos traumáticos de seu passado. No entanto, sua atitude cria uma linha do tempo em que o caos toma conta e ele precisa resolver o problema que criou.

Veja – Séries de heróis: as melhores dicas para maratonar

Documentários solos do BTS estreia dia 17 de junho

Quem é fã do grupo sul-coreano BTS poderá conferir dois documentários especiais, um do integrante Suga e outro de J-Hope. A estreia de ambos está marcada para o dia 17 de junho e mostrará os primeiros passos solos dos músicos. Enquanto Suga trabalha em seu álbum solo como o alter ego Agust D e coloca o pé na estrada, J-Hope é o primeiro artista coreano a se tornar a atração principal de um dos maiores festivais do mundo, o Lollapalooza Chicago.

Elementos – Estreias do cinema em junho 2023, dia 22

Para quem gosta de animação, a Pixar vai lançar seu novo projeto no dia 22 de junho, o filme Elementos. A história se passa em uma cidade especial, em que elementos como fogo, água, terra e ar vivem em comunidade. Certo dia, Ember, uma jovem chama conhece Wade, um garoto bem diferente dela fisicamente, mas que no fundo são muito parecidos. O relacionamento da dupla vai desafiar as regras e crenças do mundo em que vivem.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino, estreias do cinema em junho 2023, dia 29

Fechando o mês de junho de estreias no cinema com chave de ouro chega às telonas no dia 29 de junho Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o quinto filme da popular franquia que nasceu nos anos 1980. Neste longa-metragem, o professor e arqueólogo Indiana Jones (Harrison Ford), acha que é hora de se aposentar, mas ele sairá em mais uma aventura quando sua afilhada Helena (Phoebe Waller-Bridge) aparecer atrás de uma relíquia perdida que pode mudar o mundo.

Veja – Quais são os outros filmes do Indiana Jones e onde assistir

Mais estreias do cinema em junho de 2023

Além das estreias do cinema que já mostramos, outros filmes vão fazer sua chegar nas telonas dos cinemas brasileiros durante o mês de junho. Veja as opções e datas:

O Demônio dos Mares – 8 de junho

Ruim Pra Cachorro – 8 de junho

Que Horas eu te pego? – 22 de junho

Sede Assassina – 22 de junho

Um Dia Cinco Estrelas – 22 de junho

Ruby Marinho – Monstro Adolescente – 29 de junho

Leia também – Vai ter 3 temporada de Todas as Flores? Entenda