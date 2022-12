Lançamentos de filmes 2023: estreias mês a mês nos cinemas

Um novo ano chegando e agora é hora de já anotar na agenda o que vai quer vai querer conferir nas telonas para não perder nada. Entre os lançamento de filmes 2023 estão alguns muito aguardados pelo público, como o suspense Pânico 6, a ação John Wick 4, a produção da Marvel Guardiões da Galáxia 3, a animação Super Mario Bros - O Filme, entre outros.

Os lançamentos de filmes 2023 para janeiro

O mês de janeiro já começa com uma aguardada a animação, o novo longa sobre o amado personagem Gato de Botas. Nesta produção que estreia no dia 5 de janeiro, o corajoso felino percebe que seu senso de aventura lhe levou longe, mas teve um preço, quase todas as suas vidas. Agora resta apenas uma vida ao gatinho, mas ele ainda tem uma última jornada para enfrentar.

Além desta animação, também chega as telonas do cinema o terror M3gan, no dia 19 de janeiro, que mostra uma roboticista de uma empresa de brinquedos que cria uma boneca ultrarrealista usando inteligência artificial.

Estreias de filmes de janeiro de 2023:

Gemini: O Planeta Sombrio - 5 de janeiro

Emily - 5 de janeiro

Decisão de Partir - 5 de janeiro

O Pior Vizinho do Mundo - 5 de janeiro

Olhos Famintos 4: Renascimento - 5 de janeiro

Gato de Botas 2 - O Último Pedido - 5 de janeiro

Nas Ondas da Fé - 12 de janeiro

Esquema de Risco - 12 de janeiro

Aumenta que é Rock'n Roll - 12 de janeiro

Babilônia - 19 de janeiro

M3gan - 19 de janeiro

TÁR - 26 de janeiro

Fevereiro de 2023 tem filmes cotados ao Oscar

Aos cinemas brasileiros chegam filmes em fevereiro que são apontados como possíveis indicados da próxima cerimônia do Oscar, como Os Banshees de Inisherin, estrelado por Colin Farrell e Brendan Gleeson. A trama se passa em uma remota ilha na costa oeste da Irlanda e estreia no dia 2 de fevereiro de 2023 no Brasil.

Na história, Pádraic e Colm são melhores amigos há muitos anos, mas certo dia eles decidem terminar amizade, oque gera comoção entre os envolvidos. Assista ao trailer:

Lançamentos de filmes 2023 para fevereiro:

Os Banshees de Inisherin - 2 de fevereiro

Triângulo da Tristeza - 2 de fevereiro

I Wanna Dance with Somebody - 2 de fevereiro

A Primeira Comunhão - 2 de fevereiro

Till - A Busca por Justiça - 9 de fereveiro

Os Fabelmans - 9 de fereveiro

Desapega! - 9 de fereveiro

Batem à Porta - 9 de fereveiro

Distante - 9 de fereveiro

Os Mercenários 4 - 9 de fereveiro

O Filho - 16 de fevereiro

Duas Bruxas - 16 de fevereiro

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania - 16 de fevereiro

As Múmiras e o Anel Perdido - 23 de fevereiro

Império de Luz - 23 de fevereiro

Março

O mês de março está recheado de lançamentos de filmes. Os fãs da franquia de suspense Pânico ganharão uma nova continuação da história do temido assassino ghost face, desta vez ambientado na cidade de Nova York. A trama chega as telonas brasileiras no dia 9 de março e terá Jenna Ortega, a Wandinha da Netflix, que já apareceu no quinto capítulo da saga.

Confira o primeiro teaser da produção:

No mesmo dia também haverá a estreia do nacional Meu Nome é Gal, sobre a história da icônica cantora brasileira Gal Costa, que faleceu agora no final de 2022.

Além disso, o mês de março conta com duas películas bastante aguardadas, a continuação do filme de herói da DC, Shazam, além do quarto longa de John Wick, estrelado por Keanu Reeves. Além da estreia de Super Mario Bros - O Filme, no final do mês.

Estreias de filmes de março de 2023:

Desaparecida - 2 de março

Entre Mulheres - 2 de março

Pânico 6 - 9 de março

Meu Nome é Gal - 9 de março

Mansão Mal-Assombrada - 9 de março

Tensão nas Alturas - 16 de março

Shazan 2: A Fúria dos Deus - 16 de março

John Wick 4 - 23 de março

A Escada para o Inferno - 23 de março

Super Mario Bros - O filme - 30 de março

Abril

Abril terá a estreia do filme Belo Desastre no dia 6, adaptação da famosa obra literária de romance de Jamie McGuire e estrelado pelo galã jovem Dylan Sprouse como o bad boy Travis Maddox. Na trama, Abby é uma garota boa e pacata que muda depois de ir para a universidade e conhece um bonitão para ninguém botar defeito. O relacionamento da dupla é conturbado e a moça descobre alguns segredos sombrios sobre o namorado.

Lançamentos de filmes 2023 para abril:

Belo Desastre - 6 de abril

O Exorcista do Papa - 6 de abril

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes - 13 de abril

Reilfied - 14 de abril

A Morte do Demônio - A Ascensão - 20 de abril

Os Vampiros de Salem - 20 de abril

Maio

Maio é mês do terceiro longa de Guardiões da Galáxia, amados personagens do Universo da Marvel. A aguardada continuação será lançada logo no começo do mês, no dia 4. O trailer mostrou que o filme trará o personagem Adam Warlock e teorias apontam que alguém querido pelo público pode morrer na trama. Assista:

Além disso, o mês também contará com duas produções bastante aguardadas, mais um filme da franquia Velozes e Furiosos, além do live action de A Pequena Sereia, estrelado pela atriz e cantora Halle Bailey.

Estreias de filmes em maio de 2023:

A Colheita - 4 de maio

Guardiões da Galáxia Vol.3 - 4 de maio

65 - 9 de maio

Velozes e Furiosos 10 - 18 de maio

A Pequena Sereia - 26 de maio

Junho de 2023 nas telonas

Junho é mês de assistir ao novo filme do universo do Homem-Aranha. A segunda aventura de Miles Morales chegará as telonas no primeiro dia do mês, assim como o remake de Scarface, agora estrelado por Diego Luna. O mês também contará com mais um lançamento da franquia Transformers, o novo filme do icônico Indiana Jones e a nova animação da Pixar, Elementos.

Lançamentos de filmes 2023 para junho:

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso - 1 de junho

Scarface - 1 de junho

Transformers 7: O Despertar das Feras - 8 de junho

Elementos - 15 de junho

Pássaro Branco - Uma História de Extraordinário - 15 de junho

The Flash - 23 de junho

Indiana Jones 5 - 30 de junho

Lançamentos de filmes 2023 para julho

Depois do sucesso de Top Gun 2: Maverick, Tom Cruise retorna com a franquia Missão Impossível no dia 13 de julho. Neste sétimo longa sobre o espião Ethan Hunt, o agente terá que escolher lados e mais uma vez salvar o dia. Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Simon Pegg, que estiveram em outros longas da franquia também retornam aos seus papéis.

Estreias de filmes de julho de 2023:

Sobrenatural 5 - 6 de julho

Missão Impossível 7 - 13 de julho

Oppenheimer - 20 de julho

Barbie - 20 de julho

As Marvels - 27 de julho

Agosto de 2023

No mês de agosto haverá a estreia do aguardado Besouro Azul. O longa é filme da DC estrelado por Xolo Maridueña e a brasileira Bruna Marquezine, que interpreta par romântico do super-herói. Os dois vieram ao Brasil no começo de dezembro para promover o filme e participaram de um painel na Comic Con Experience (CCXP).

Estreias para agosto de 2023:

MegaTubarão 2 - 3 de agosto

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante - 3 de agosto

Invencível - 17 de agosto

Besouro Azul - 17 de agosto

Setembro

O mês de setembro tem lançamentos que trazem ação, como O Protetor 3, filme estrelado por Denzel Washington, e terror, como a temida sequência de A Freira. O filme derivado da franquia Um Lugar Silencioso tinha previsão de estrear no fim do mês, mas foi adiado para 2024.

Estreias para setembro de 2023:

O Protetor 3 - 1 de setembro

A Freira 2 - 8 de setembro

Outubro

O mês de outubro será marcada pela refilmagem do clássico de terror O Exorcista. A produção terá o ator e cantor Leslie Odom Jr, muito conhecido por viver Aaron Burr no musical Hamilton. O filme estreará em plena sexta-feira 13.

Estreias para outubro de 2023:

Trolls 3 - 12 de outubro

O Exorcista - 13 de outubro

Jogos Mortais 10 - 27 de outubro

Novembro

O público irá conhecer uma nova versão do vampiro caçador Blade em 2023. A previsão é que o longa chega às telonas no dia 3 de novembro, no entanto, as filmagens ainda não começaram. Para o papel principal foi escolhido o premiado ator Mahershala Ali. No elenco também estarão Aaron Pierre e Delroy Lindo.

Além disso, também é esperado para novembro o longa Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, continuação da saga que fez sucesso com Jennifer Lawrence. O filme é a adaptação do livro mais recente lançado pela autora Suzanne Collins e se trata de um prequel, mostrando o início dos jogos de Panem.

Outro longa que está com data marcada parra novembro é a continuação de Duna. O filme dirigido por Denis Villeneuve e estrelado por Timothée Chalamet teve sua primeira parte lançada nos cinemas no final de 2021. O ator revelou o fim das gravações do longa de ficção científica com foto no Instagram:

Lançamentos de novembro:

Blade - 2 de novembro

Duna 2 - 3 de novembro

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes - 15 de novembro

Wish - Desejo - 23 de novembro

Dezembro

Outro filme estrelado por Timothée Chalamet que está previsto estrear em 2023, desta vez no último mês do ano. O aguardado longa é Wonka, que tinha previsão de chegar as telonas em março do ano que vem, mas acabou adiado. A produção falará sobre a juventude de Willy Wonka, dona da Fantástica Fábrica de Chocolate.

Lançamentos de filmes 2023 em dezembro:

Wonka - 14 de dezembro

*As previsões de estreias são divulgadas pelos estúdios e podem mudar de acordo com estratégia de cada distribuidora.

