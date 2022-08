Esposas de Jô Soares: ator casou 3 vezes e namorou Claudia Raia

O apresentador, ator, dramaturgo e comediante Jô Soares faleceu hoje, 5 de agosto de 2022, sexta-feira. A morte aconteceu na madrugada e não teve causada divulgada. Grande nome da televisão, o carioca marcou programas, emissoras e também deixou seu nome registrado em filmes, livros e peças. Com relacionamentos que receberam holofotes da mídia e alguns casamentos ao longo dos anos, entre as esposas de Jô Soares, se destaca Flávia Junqueira Pedras, que marcou a última vez que o famoso subiu ao altar.

Ex-esposa Flávia Pedras foi quem divulgou morte

A “mais recente” entre as esposas de Jô Soares, a designer gráfica Flávia Junqueira Pedras ficou casada com o famoso por mais de 10 anos. Os dois subiram ao altar em 1987 e se divorciaram em 1998.

Apesar da separação, a dupla continuou amiga. Inclusive, foi Flávia quem divulgou no Instagram a morte do ex-marido. A designer publicou uma foto do apresentador no Instagram, revelou que ele havia falecido há poucos minutos e escreveu em texto de homenagem em que agradeceu a parceria, risadas e bons momentos que teve ao lado do carioca.

Sílvia Bandeira foi uma das esposas de Jô Soares

Antes de seu relacionamento com Flávia Junqueira Pedra, Jô Soares foi casado com a atriz, produtora e escritora Sílvia Bandeira. Musa dos anos 70, Silvia está afastada das telinhas desde 2016, quando atuou na novela Sol Nascente, mas estrelou um musical inspirado em Charles Aznavour em 2021 nos palcos do teatro.

Silvia foi uma das esposas de Jô Soares entre os anos 1980 e 1983. Em entrevista ao O Globo, em 2021, a atriz contou que foi ela quem terminou o relacionamento. Ela disse que os dois mantiveram contato, mas não se tornaram próximos após a separação.

Therezinha Milet Austregesilo foi primeira esposa

A atriz Therezinha Milet Austregesilo – também conhecida com a grafia Teresa Austregésilo – foi a primeira entre as esposas de Jô Soares e foi o maior casamento do famoso. Os dois oficializaram a união em 1959 e ficaram juntos por 20 anos, até 1979. A famosa faleceu há pouco mais de um ano, aos 87 anos de idade. Ela se foi em março de 2021, devido a complicações cardíacas atenuadas pela covid-19.

Foi com Therezinha Milet Austregesilo que Jô Soares teve seu primeiro e único filho, Rafael Soares. O herdeiro nasceu em 1964 e era autista de alto nível. Jô mantinha sua vida pessoal privada, mas apesar da discrição, nunca escondeu a condição do filho. Em outubro de 2014, Rafael faleceu aos 50 anos de idade, após lutar contra um câncer diagnosticado no cérebro.

Claudia Raia foi uma das esposas de Jô Soares?

Apesar de ser o relacionamento mais conhecido do famoso, Claudia Raia nunca foi uma das esposas de Jô Soares. O casal teve um relacionamento nos anos 1980, mas nunca chegou a ir para o altar oficializar a união. Claudia contou em entrevista ao canal Téte a Theo, em fevereiro de 2022, que os dois se aproximaram nos bastidores do programa Viva o Gordo.

Hoje com 55 anos de idade, Claudia Raia tinha uma diferença de quase 30 anos de idade para o apresentador, que morreu aos 84. Claudia contou que a situação foi um pouco “bizarra”, já que ela era mais nova que o filho do namorado, mas que se apaixonou. Ainda na entrevista, ela revelou também que foi Jô quem pôs fim a relação de cerca de 2 anos. “Eu fiquei bem mal”, contou.

Outra atriz que Jô Soares também namorou, mas não chegou a casar, foi Mika Lins, com quem esteve nos anos 2000.