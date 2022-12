Estreia e onde assistir Avatar: O Caminho da Água, novo filme da franquia

"Avatar: O Caminho da Água" é o novo filme da franquia de mesmo nome. O primeiro longa-metragem foi lançado em 2009 e conquistou a maior bilheteria global da história, mas continuação só chega aos cinemas agora em dezembro, 13 anos depois. Saiba como e onde assistir.

Onde assistir o novo filme Avatar: O Caminho da Água?

O longa Avatar: O Caminho da Água será lançado exclusivamente nos cinemas de todo o Brasil a partir de quinta-feira, 15 de dezembro. No dia 14, na quarta, tem a pré-estreia.

Os entusiastas já podem conferir em quais cinemas e horários o filme está disponível. É necessário acessar o site da Ingresso.com, responsável pela venda dos tickets, e selecionar sua cidade de residência. Em seguida, procure por "Avatar" no campo de busca ou clique no banner do filme na tela inicial.

Avatar: O Caminho da Água é o segundo filme da franquia Avatar - o primeiro longa foi lançado em 2009 e fez um sucesso estrondoso. A continuação é dirigida mais uma vez por James Cameron, e produzido pela 20th Century Studios.

A segunda parte da história acompanhará a história de Jake Sully (Sam Worthington), 12 anos depois dos acontecimentos mostrados no primeiro filme. Agora, o personagem está casado com Neytiri (Zoë Saldaña) e é pai de cinco filhos.Os habitantes da cidade de Na'vi vão em busca de refúgio e vão precisar aprender os caminhos da água para sobreviver à invasão dos humanos, seus antigos inimigos. A promessa é de que Avatar 2 vai inovar e surpreender mais uma vez com os efeitos visuais.

Assista ao trailer de Avatar O Caminho da Água:

Quem está no elenco de Avatar 2?

Sam Worthington e Zoë Saldaña retornaram nos papéis principais de Avatar: O Caminho da Água interpretando Jake Sully e Neytiri. Juntos, os dois lutam para proteger sua família dos perigos que os perseguem.

Outra estrela do cinema que entra para o elenco é Kate Winslet, que interpretou Rose em Titanic. No novo filme da franquia, ela ficou com o papel de Ronal, um membro do clã Na'vi.

Sigourney Weaver também está de volta. A atriz, que interpretou a Dra. Grace Augustine no primeiro longa, agora é a Avatar Kiri. Stephen Lang, o vilão do filme de 2009, agora é o Coronel Miles Quaritch.

Cliff Curtis, Joel David Moore, Norm Spellman, CCH Pounder, Edie Falco e Giovanni Ribisi são outros atores destaques do elenco.

Sam Worthington interpreta Jake Sully

Zoë Saldaña interpreta Neytiri

Kate Winslet interpreta Roal

Sigourney Weaver interpreta Kiri

Stephen Lang interpreta Dr. Miles Quaritch

Cliff Curtis interpreta Tonowari

Joel David Moore interpreta Norm Spellman

CCH Pounder interpreta Mo’at

Edie Falco interpreta General Ardmore

Giovanni Ribisi interpreta Parker Selfriedge

Onde assistir ao primeiro filme de Avatar?

O primeiro filme de Avatar, lançado em 2009, está disponível para os assinantes do Disney+. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

Para assistir ao filme siga os passos:

Passo 1: acesse o Disney+ no navegador de seu smartphone ou computador;

Passo 2: escolha entre os planos mensais ou anuais. Há opções que também garantem acesso ao Star+;

Passo 3: crie um novo cadastro inserindo os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, e-mail e criação de uma senha;

Passo 4: escolha o método de pagamento desejado e finaliza clicando em "aceitar e assinar";

Passo 5: com a assinatura concluída, procure por "Avatar" no campo de busca.

