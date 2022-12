Quais filmes Maria Helena Pader dublou?

Maria Helena Pader pode não ser um nome muito conhecido, mas sua voz com certeza é marcante. Mesmo que nunca acompanhou a atriz na televisão ou cinema, já deve ter conferido alguma dublagem que foi realizada pela artista.

+Quem Jorge Lucas dublou? Veja os personagens famosos

Filmes com dublagem de Maria Helena Pader

Maria Helena Pader é natural do Rio de Janeiro e tem 75 anos de idade. Ela já trabalhou na TV, cinema, no rádio e é claro nos estúdios de dublagem.

Seu trabalho de voz começou no final dos anos 70. Ela precisava de emprego e então fez teste para a dublagem de uma série policial. O projeto deu certo e então ela não parou mais, sempre somando novos trabalhos ao currículo.

Foram 40 anos na área como dubladora, os últimos trabalhos de Maria foram lançados em 2018, época em que se afastou de vez da profissão. Ela já passou por alguns dos maiores estúdios de dublagem do país, como a Delart, Herbert Richers, Double Sound, Dublamix, entre outros.

Entre os trabalhos mais famosos de Maria Helena Pader, se destacam as dublagens que ela fez para as atrizes Helen Mirren, Anjelica Huston, Glenn Close, Judi Dench e Maggie Smith.

A dubladora é lembrada até hoje como Cruella de Vil (Glenn Close), tanto nos filmes quanto na animação dos 101 Dálmatas, a Mortícia Addams de A Família Addams (Anjelica Huston) e a Madre Superiora do clássico Mudança de Hábito (Maggie Smith).

Além de ser a icônica Cruella, ela também emprestou sua voz para Gleen Close em Questão de Vida, como a personagem Maggie. Além de Morticia, Maria também dublou Anjelica Huston na comédia A Creche do Papai, A Vida Marinha com Steve Zissou e Convenção das Bruxas.

Além disso, Maria Helena Pader passou anos na pele de Helen Mirren, atriz que dublou em vários filmes, como Garotas do Calendário, A Lenda do Tesouro Perdido e Red: Aposentados e Perigosos.

Quem gosta da franquia do famoso boxeador Rocky Balboa também deve se lembrar da voz dela como Adrian Balboa no quarto e quinto filme da franquia.

Ela também aparece como a voz de Judi Dench em A Batalha de Riddick e Orgulho e Preconceito. Além de ser a voz de Emma Thompson em Mais Estranho que a Ficção e Os Piratas do Rock, a voz de Meryl Streep em O Doador de Memória e Linda Hunt em Os Seus, Os Meus e os Nossos.

Antes da aposentadoria, os últimos trabalhos de Maria Helena Pader no cinema foram as dublagens de Férias Frustradas em 2015, Estrelas Além do Tempo em 2016 e Corra! em 2017. Nas séries, ela esteve na dublagem de Os Defensores e Punho de Ferro entre 2017 e 2018.

No vídeo do canal Dubladores e Seus Personagens você consegue conferir trechos de algumas das dublagens mais famosas de Maria Helena Pader:

VÍDEO COM AS DUBLAGENS:

Lista de filmes com a voz de Maria Helena Pader

Excalibur (1981) - Personagem Morgana

Espião: Profissão de Morte (1988) - Personagem Lydia Neuman

Tentação Fatal (1999) - Personagem Eve Tingle

Garotas do Calendário (2003) - Personagem Chris Harper

A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos (2007) - Personagem Emily Appleton

RED: Aposentados e Perigosos (2010) - Personagem Victoria Winslow

RED 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos (2013) - Personagem Victoria Winslow

Convenção das Bruxas (1990) - Personagem Srta. Ernst

A Família Addams (1991) - Personagem Morticia Addams

A Família Addams 2 (1993) - Personagem Morticia Addams

A Creche do Papai (2003) - Personagem Sra. Gwyneth Harridan

101 Dálmatas (1996) - Personagem Cruella de Vil

102 Dálmatas (2000) - Personagem Cruella de Vil

Questão de Vida (2005) - Personagem Maggie

Chá com Mussolini (1999) - Personagem Arabella

A Batalha de Riddick (2004) - Personagem Aereon

Orgulho e Preconceito (2005) - Personagem Catherine de Bourgh

Depois de Horas (1985) - Personagem Gail

Mais Estranho que a Ficção (2006) - Personagem Karen Eiffel

Os Piratas do Rock (2009) - Personagem Charlotte

Madre Teresa: Em Nome dos Pobres de Deus (1997) - Personagem Madre Teresa

Gente Muito Importante (1963) - Personagem Miss Mead

Mudança de Hábito (1992) - Personagem Madre Superiora

Rocky IV (1985) - Personagem Adrian Balboa

Rocky V (1990) - Personagem Adrian Balboa

A Canção do Sul (1946) - Personagem Sra. Favers

Scaramouche (1952) - Personagem Aline De Gavrillac De Bourbon

O Corvo (1963) - Personagem Lenora Craven

O Sangue de Drácula (1970) - Personagem Martha Hargood

Lua de Papel (1973) - Personagem Sr. Ollie

007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro (1974) - Personagem Sadia

Rede de Intrigas (1976) - Personagem Barbara Schlesinger

007 - Somente Para Seus Olhos (1981) - Personagem Iona Havelock

007 - Na Mira dos Assassinos (1985) - Personagem May Day

A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy (1985) - Personagem Cheryl Walsh

De Volta para o Futuro (1985) - Personagem Sra. Peabody

A Cor do Dinheiro (1986) - Personagem Janelle

A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos (1987) - Personagem Elaine Parker

Uma Cilada para Roger Rabbit (1988) - Personagem Dolores

Duro de Matar (1988) - Personagem Gail Wallens

A Hora do Pesadelo 5: O Maior Horror de Freddy (1989) - Personagem Racine Gibson

Flores de Aço (1989) - Personagem Truvy Jones

Contos de Nova York (1989) - Personagem Amiga da Paulette

O Poderoso Chefão - Parte III (1990) - Personagem Constanza Corleone-Rizzi

Minha Mãe é uma Sereia (1990) - Personagem Carri

Sociedade dos Poetas Mortos (1990) - Personagem Sra. Danburry

Com o Dinheiro dos Outros (1991) - Personagem Bea Sullivan

Marte Ataca! (1996) - Personagem Sue Ann Norris

George, o Rei da Floresta (1997) - Personagem Beatrice Stanhope

Austin Powers: O Agente Bond Cama (1999) - Personagem Frau Farbissina

Regras da Vida (1999) - Personagem Olive Worthington

Réquiem Para Um Sonho (2000) - Personagem Sra. Scarlini

O Preço de uma Verdade (2003) - Personagem Sra. Duke

Como Se Fosse a Primeira Vez (2004) - Personagem Sue

A Vida Marinha com Steve Zissou (2004) - Personagem Eleanor Zissou

Os Seus, os Meus e os Nossos (2005) - Personagem Sra. Munion

À Procura da Felicidade (2006) - Personagem Sra. Chu

Superman: O Retorno (2006) - Personagem Martha Kent

Motoqueiros Selvagens (2007) - Personagem Sra. Putnam

Os Delírios de Consumo de Becky Bloom (2009) - Personagem Alette Naylor

Space Buddies: Uma Aventura no Espaço (2009) - Personagem Rainha Elizabeth

Você de Novo (2010) - Helen Sullivan Personagem

Alice no País das Maravilhas (2010) - Personagem Tia Imogene

O Homem de Aço (2013) - Personagem Roz-Ar

Férias Frustradas (2015) - Personagem Elles Griswold

Estrelas Além do Tempo Personagem (2016) - Personagem Joylette Coleman

Corra! (2017) - Personagem Emily Greene

Novelas da atriz

Atualmente dando às caras na reprise de O Rei do Gado, como a governanta da casa de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes), Julia, a atriz voltou a chamar a atenção do público e despertar a curiosidade. No entanto, esta não foi a única novela que Maria Helana Pader somou em seu currículo.

Entre os anos 80 e 90, ela também esteve em Água Viva (1980), Baila Comigo (1981), Sol de Verão (1982), Corpo a Corpo (1984), Cambalacho (1986), O Dono do Mundo (1991) e por último em O Rei do Gado (1996).

A atriz fez algumas participações em séries, como Toma Lá, Dá Cá, em 2008, e As Brasileiras em 2012. Seu último trabalho na frente das câmeras foi no filme Mulheres no Poder (2016).

Leia também

Geninho de Pão Pão Beijo Beijo hoje: Paulo Vignolo é famoso dublador