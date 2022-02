Na Corda Bamba é uma das estreias do Globoplay em março de 2022 - Foto: Reprodução/Plural Entertainment

Estreias de março 2022 do Globoplay tem novelas portuguesas e mais

As estreias de março de 2022 do Globoplay trazem novidades para quem é fã de novelas. A plataforma incluirá os folhetins portugueses ‘Na Corda Bamba’ e ‘Amar Demais’, além de uma trama exibida na década de 80 da Globo, ‘Que Rei Sou Eu?’. Veja a programação completa.

Que Rei Sou Eu? estreia no Globoplay em 14 de março. A história da novela começa com a morte do rei Petrus II (Gianfrancesco Guarnieri), cujo único herdeiro é o filho bastardo Jean Pierre (Edson Celulari). O reinado sofre uma grande reviravolta quando os conselheiros reais decidem entregar a coroa ao mendigo Pichot (Tato Gabus Mendes).

A novela foi escrita por Cassiano Gabus Mendes e exibida no horário das 19h entre fevereiro e setembro de 1989. Jorge Fernando foi o diretor da trama, que tem 185 capítulos. Natália do Vale, Marieta Severo, Cláudia Abreu, Tereza Raquel, Dercy Gonçalves e Vera Holtz são alguns outros nomes presentes no elenco.

Na Corda Bamba e Amar Demais

Quem gosta de novelas produzidas em outros países vai poder assistir Na Corda Bamba (2019) e Amar Demais (2020) em março. O primeiro folhetim português será disponibilizado em 7 de março, já o segundo ainda não tem data certa de estreia.

Em Na Corda Bamba, Lúcia (Dalila Carmo) e Pipo (Pêpê Rapazote) guardam um segredo que envolve os seus filhos. Ambos têm muito medo de que descubram o que eles tanto escondem – que as crianças são roubadas – e vivem sob uma tensão constante.

Em Amar Demais, Zeca (Graciano Dias) é preso por um crime que não cometeu. Ele tenta provar sua inocência e reconquistar os amores do seu passado. O folhetim foi exibido em Portugal entre setembro de 2020 e setembro de 2021 e chega com exclusividade ao Globoplay.

Documentário Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas

Como uma forma de homenagem a Elza Soares, falecida em janeiro deste ano, o Globoplay inclui no catálogo o documentário original Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas, que conta a história da paixão reprovada pela sociedade de um dos casais mais famosos do Brasil.

A série passa por todos os momentos da vida do casal e inclui os temas preconceito, alcoolismo, violência doméstica, perseguição política e grandes perdas. O título foi produzido pelo Esporte da Globo e dirigida por Caroline Zilberman, que assina o roteiro ao lado de Rafael Pirrho.

The Good Doctor (5ª temporada)

Em março também chega ao Globoplay a primeira parte da quinta temporada de The Good Doctor. Nos novos episódios disponibilizados, Shaun (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara) se preparam para o casamento. O público também verá novas e emocionantes histórias da equipe do Hospital San José St. Bonaventure.

The Good Doctor começou a ser exibida em 2017 e atualmente está na quinta temporada. O protagonista é Shaun, um jovem cirurgião com síndrome de Savant e autismo, que usa seus talentos para salvar a vida de outras pessoas no hospital em que trabalha.

Com o fim da reprise de Sonho Meu no Viva, a novela será disponibilizado na íntegra para os assinantes do Globoplay. Também haverá mais seriados na plataforma: Chicago Med, Chicago Fire e A Mentira. A plataforma irá incluir outros títulos como NCIS Los Angeles, A Ilha da Fantasia, Domingão com Huck: A História da História, que ainda não possuem data de estreia.

Para assistir aos títulos, é necessário ter uma assinatura paga da plataforma de streaming. O Globoplay aceita pagamentos via cartão de crédito, débito e carteiras digitais – o plano mais acessível com pagamento mensal tem o custo de R$24,90.

01/03 – Chicago Med (6ª temporada) – Série

Chicago Fire (9ª temporada) – Série

03/03 – A Mentira – Série exclusiva

04/03 – Elza e Mané – Amor Em Linhas Tortas – Série documental Original

07/03 – Na Corda Bamba (1ª temporada) – Novela exclusiva

14/03 – Que Rei Sou Eu? – Novela

28/03 – Sonho Meu – Novela

Outros lançamentos de Março: The Good Doctor T5 – Parte 1 (Série); NCIS Los Angeles (Série); A Ilha da Fantasia (Série Exclusiva); Domingão com Huck: A História da História (Documentário Original); Amar Demais (Novela exclusiva); O Clube (Série exclusiva); Dough: O ganha-pão (Série exclusiva); Os Príncipes e a Imprensa (Documentário Exclusivo); La Garçonne: Dupla Identidade (Série Exclusiva); Os Últimos Dias de Gilda (Série); Balthazar (Série exclusiva); For Life – Lutando por Justiça (Série); SWAT (Série).

