Qual o final de Zein em O Clone? Árabe se casa como Jade

Zein entra na vida de Jade a pedido de Said. O árabe, porém, acaba se apaixonando de verdade pela protagonista e descumpre o acordo feito com o milionário. Mas qual o final de Zein em O Clone? Personagem é interpretado por Luciano Szafir e se torna dono de umas das maiores boates do Rio de Janeiro.

Qual o final de Zein em O Clone?

O final de Zein em O Clone será solteiro no Brasil. Ele desiste do amor de Jade e volta a ser o grande conquistador que sempre foi. Mas como o personagem vem parar até aqui? Na tradição muçulmana, após o terceiro pedido de divórcio, o marido só pode voltar atrás em sua decisão se arranjar outro homem para a sua mulher.

Said decide pedir para Zein, um amigo egípcio, se casar com Jade por um dos dois apenas para que ela possa voltar para ele. Entretanto, Zein se apaixona de verdade por Jade. Para evitar devolvê-la para o marido, primeiro ele diz que não pode levá-la até o amigo para não ficar mal visto pela família. Ele pede uma extensão do prazo, o que deixa Said furioso.

O personagem decide ser honesto com Jade e confessa seu amor por ela, que fica chocada com a revelação. Zein diz que vai fazer de tudo para conquistar o coração da mãe de Khadija (Carla Diaz), mas o relacionamento não dá certo e eles se separam.

No final de O Clone, Jade estará livre para viver seu verdadeiro amor com Lucas (Murilo Benício). Enquanto isso, Zein volta para o Brasil e conquista várias mulheres na boate Nefertite.

Final de Jade

Enquanto Zein fica com Zuleika no final da novela O Clone, Jade vai terminar a novela com outro amor. Ao longo da trama, ela se envolveu com Said, Lucas, Zein e Léo, o clone feito em laboratório pelo Dr. Albieiri (Juca de Oliveira).

Além de Said e Zein, ela também chega a ser pedida em casamento por Leo, mas o relacionamento não vinga. Isso porque quem ela ama mesmo é Lucas, o jovem que conheceu no Marrocos nos anos 80 e não pode viver esse amor devido aos costumes muçulmanos e a distância.

Nos capítulos finais de O Clone, Jade vai para as ruínas onde se encontrava com Lucas quando eram jovens. Por consequência do destino, o rapaz vai para o mesmo lugar. Eles se encontram e ficam juntos no fim da novela.

Final de Said

Depois do fim do casamento turbulento com Jade, Said continua com duas esposas no final de O Clone. Ao longo da novela, ele se casou com Ranya (Nívea Stelmann), uma jovem, bonita e alegre, que faz de tudo para ter a atenção do marido só para si.

Para a infelicidade dela, ele acaba se casando também com Zuleika (Fabiana Alvarez). Elas terminam a novela disputando a atenção de Said.

A reprise de O Clone vai ao ar de segunda a sexta, às 17h10, na Globo. Por ser uma novela antiga, todos os capítulos estão disponíveis no Globoplay. Essa é a quarta vez que O Clone está sendo exibida.

A trama de Gloria Perez foi um dos maiores sucessos dos anos 2000, garantindo altos picos de audiência para a emissora e ditando tendências da época.