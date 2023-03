Produções que marcam as estreias do Globoplay em abril - Foto: Reprodução/Globoplay

Estreias do Globoplay em abril de 2023 traz 2ª parte de Todas as Flores

As estreias do Globoplay do mês de abril de 2023 estão quase batendo na porta! Alguns títulos já causam ansiedade no público, como a chegada da segunda e última parte da badalada Todas as Flores, e tem também obra clássica aparecendo entre as novidades.

O DCI conversou com a assessoria do Globoplay e a matéria será atualizada quando a lista completa de novidades do mês for divulgada.

Todas as Flores é grande novidade entre estreias do Globoplay

Quem está esperando desde o ano passado para saber o que vai acontecer na trajetória de Vanessa (Leticia Colin), Maíra (Sophie Charlotte) e Zoé (Regina Casé) não precisa mais ficar ansioso. A estreia da segunda parte de Todas as Flores está marcada para o dia 5 de abril.

A exibição continuará com o mesmo padrão seguido na exibição da primeira parte. Todas as quartas-feiras, cinco capítulos são publicados de uma vez na plataforma e o público pode escolher quando e o quanto assistir. Serão 40 capítulos nesta segunda metade.

Para quem já esqueceu dos acontecimentos dos primeiros 45 capítulos da novela, a plataforma streaming preparou um resumão para ajudar. No catálogo há cinco episódios especiais que compilam os momentos que marcaram a primeira parte.

Após a exibição inédita completa na Globoplay, o folhetim ganhará transmissão na TV aberta. A previsão é para o segundo semestre de 2023, mas a Globo ainda não confirma dia ou mês em que a trama irá para as telinhas.

Maíra está com sangue nos olhos nesta nova etapa da trama e promete uma vingança marcante contra os vilões. A mocinha cega foi acolhida por Zoé após a morte do pai, mas percebeu que a mãe e a irmã não eram quem ela pensava ser:

Partido Alto estreia no Globoplay

Quase todos os meses entre as estreias do Globoplay aparece um folhetim clássico. Quem é esperado agora em abril é a novela Partido Alto, de 1984, segundo adiantado por Patrícia Kogut do O Globo. O dia exato ainda não foi revelado. A obra foi de autoria de Gloria Perez e Aguinaldo Silva e ganhou 174 capítulos na extinta faixa das 20h.

A trama é ambientada em dois bairros do Rio de Janeiro, um na zona sul e outro na zona norte do estado, seguindo a história de três personagens femininas centrais, Isadora (Elizabeth Savala), Celina (Gloria Pires) e Jussara (Betty Faria).

Isadora é uma mulher casada com Sérgio (Herson Capri), de quem sofre ameaças, e decide se separar. Já Celina ainda é ainda uma adolescente. Ela tenta fugir das enrascadaos do pai Célio Cruz (Raul Cortez, que é bicheiro.

Além delas, quem também se destaca é a manicure Jussara, que é amante de Célio, pai de Celina. O problema é que ela acaba despertando também o interesse de Piscina (José Mayer), um compositor frustrado e irmão de seu ex-marido.

Malhação 1997 ficará disponível no catálogo e não apenas pacote exclusivo

Malhação 1997 foi exibida pelo canal Viva de abril de 2022 a março de 2023 e por isso já faz parte do catálogo da Globoplay. No entanto, por enquanto ela só pode ser acessada por quem assina o plano "Globoplay+canais ao vivo". Porém, para quem é assinante do plano básico do streaming e quer conferir o conteúdo, será possível a partir do mês de abril.

A jornalista do O Globo Patrícia Kogut adiantou que o folhetim está entre as estreias do Globoplay do mês, então é só aguardar um pouco para conferir todos os capítulos. O dia exato da estreia será revelado quando a emissora lançar a lista completa de novidades.

Nesta temporada de Malhação, o folhetim começou a falar mais abertamente sobre sexo, o que se tornou recorrente na novela jovem. A história começa com a chegada de Fausto (Norton Nascimento), que se declara herdeiro de metade da academia. Com a nova chefia, o local passa por mudanças e altera a vida de funcionários e também frequentadores.

Quais são os pacotes Globoplay?

A Globoplay tem pacotes que ficam entre R$ 19,90 a R$ 89,90. Os valores variam de acordo com as vantagens escolhidas. Para assistir as estreias do Globoplay, você pode optar por algo básico ou combos que trazem exclusividade. Há opções mensais e também anuais.

Globoplay - 12x de R$ 19,90 (anual)

Globoplay - R$ 24,90 (mensal)

Globoplay - 12x de R$ 24,90 (dois anos)

Globoplay + Canais ao vivo - R$ 49,90 (mensal)

Globoplay + Canais ao vivo - 12x de R$ 42,90 (anual)

Globoplay + Disney+ - R$ 43,90 (mensal)

Globoplay + Disney+ - 12x de R$ 37,90 (anual)

Globoplay + Telecine - R$ 49,90 (mensal)

Globoplay + Telecine - 12x de R$ 37,90 (anual)

Globoplay + Lionsgate+ - R$ 35,80 (mensal)

Globoplay + Premiere - R$ 69,90 (mensal)

Globoplay + Premiere - 12x de R$ 39,90 (anual)

Globoplay + Discovery - R$ 38,90 (mensal)

Globoplay + Discovery - 12x de R$ 32,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Disney+ - R$ 69,90 (mensal)

Globoplay + Canais ao vivo + Disney+ - 12x R$ 59,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - R$ 71,90 (mensal)

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - 12x de R$ 57,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - 12x de R$59,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Premiere - R$ 89,90 (mensal).