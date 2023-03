Novela Partido Alto é de que ano? Trama estreia no Globoplay

A novela Partido Alto chega no catálogo do Globoplay em abril, conforme adiantado pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. A trama, escrita por Glória Perez e Aguinaldo Silva, nunca foi reprisada pela Globo. O folhetim foi estrelado por Betty Farias, Raul Cortez, Glória Pires e Elizabeth Savala na década de 80.

Em que ano passou a novela Partido Alto?

Partido Alto foi exibida entre maio e novembro de 1984, no horário das 20h, com 174 capítulos. O folhetim foi dirigido por Roberto Talma, Jayme Monjardim, Carlos Magalhães, Luís Antonio Piá e Helmar Sérgio.

Essa foi a única novela escrita por ambos atores, mas a parceria não durou até o final da novela. Isso porque Aguinaldo deixou de trabalhar no folhetim enquanto a trama estava no ar, e Glória terminou a história sozinha. O autor assumiu a autoria da minissérie 'Tenda dos Milagres'.

A história da novela Partido Alto é ambientada Zona Sul do Rio de Janeiro e também no bairro de Encantado, na zona Norte. A trama acompanha a trajetória de várias mulheres, a exemplo de Isadora (Elizabeth Savala), que sofre ameaças do marido Sérgio (Herson Capri) ao tentar se separar dele.

Já Celina (Gloria Pires) é uma adolescente que quer se ver livre das contravenções do pai, Célio Cruz (Raul Cortez). Outra protagonista é a manicure Jussara (Betty Faria), amante do pai de Celina.

O patriarca promove a amante como um dos destaques da escola de samba da Acadêmicos do Encantado, mas ela acaba despertando o interesse de Piscina (José Mayer), irmão de seu ex-marido, Escadinha (Ney Latorraca), que morre ainda no começo da trama.

A novela foi uma das obras que sofreram com a censura na década de 80 e teve alguns desfechos de importantes personagens alterados.

Como assistir a novela no Globoplay?

A trama ficará disponível apenas para os assinantes do Globoplay. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

A data de estreia do folhetim ainda não foi divulgada oficialmente. Quem já tiver um plano de assinatura da plataforma, só precisa aguardar a trama entrar no Globoplay para assistir a todos os capítulos.

Os espectadores que não forem assinantes mas desejam assistir, podem acessar a plataforma e clicar em 'Assine já' para adquirir um dos planos. É necessário fazer um registro e inserir uma das formas de pagamento - os preços começam em R$ 24,90 mensais ou R$ 239,90 por ano, que podem ser parcelados em até 12 vezes.

Quem está no elenco?

Partido Alto tem grandes estrelas da Globo no elenco principal. Além das protagonistas citadas anteriormente, a trama também conta com Suzana Vieira no papel de Gilda, nova esposa de Zé Luiz (Jonas Mello) que vive para infernizar a vida da ex-mulher de seu marido, Irene (Norma Bengell).

Marcelo Peniche é André, filho de Isadora e Sérgio, é alvo disputa entre os pais após a separação. Há ainda Rubens Corrêa Rubens Corrêa no papel de Amoedo, pai de Isadora; Eva Todor no papel de Cecília; Guilherme Karan como Políbio; Ney Latorraca como Escadinha e mais.

Glória Pires (Celina) / Raul Cortez (Célio Cruz) / Betty Faria (Jussara) / Elizabeth Savala (Isadora) / Herson Capri (Sérgio) / Marcelo Peniche (André) / Rubens Corrêa (Amoedo) / Eva Todor (Cecília) / Guilherme Karan (Políbio) / Luiz Felipe de Lima (Felipe) / Ney Latorraca (Escadinha) / José Mayer (Piscina) / Rafael Alvarez (Jorginho) / Elizangela (Cidinha) / Cininha de Paula (Salete) / Arnaud Rodrigues (Mr. Soul) / Nélia Paula (Dona Manuela) / Roberto Bonfim (Genilson) / Percy Aires (Agostinho) / Paulo César Pereio (Da Matta) / Débora Duarte (Laura) / Cláudio Marzo (Maurício Villela) / Christiane Torloni (Selma) / Kadu Moliterno (Werner) / Edney Giovenazzi (Alceu) / Suzana Vieira (Gilda) / Norma Bengell (Irene) / Jonas Mello (Zé Luiz)

