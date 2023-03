Novelas do Viva em abril 2023: programação e estreias do mês

Novelas do Viva em abril 2023: programação e estreias do mês

O Viva segue com as reprises de Senhora do Destino (2004), Coração de Estudante (2002), Força de Um Desejo (1999), entre outros títulos de sucesso. Não há estreias neste mês, mas dois folhetins chegam no canal no final do mês de março e estarão em seus primeiros episódios em abril. Confira a programação do mês.

Amar a Morte substitui Maria do Bairro | Novelas do Viva em abril 2023

A partir de 27 de março, Maria do Bairro (1995) será substituída por Amar a Morte (2018), que entra para as novelas do Viva. Ao contrário de sua antecessora, a novela é mais recente. A trama também está disponível no Globoplay.

A trama da Televisa foi bastante aclamada no México e Estados Unidos ao começar mostrando a morte de um homem muito poderoso e rico justamente no dia de seu casamento. Ao mesmo tempo, longe dali, um assassino é condenado à morte em uma cadeira elétrica.

Ambos reencarnam juntos. A alma do milionário vai para o corpo do assassino, enquanto a do bandido vai para o corpo de um professor de de antropologia. Seus caminhos se cruzam ao longo da trama.

Amar a Morte vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30, horário de Brasília. A trama é escrita por Leonardo Padrón e protagonizada por Angelique Boyer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VIVA (@canalviva)

A Sucessora entra na grade do Viva

Também em 27 de março, as novelas do Viva incluem A Sucessora (1978) às 11h45, horário de Brasília. Uma nova faixa de horário para reprises da novela de Manoel Carlos foi criada em comemoração aos 90 anos do autor.

A história da novela é ambientada nos anos 1920, no Rio de Janeiro, e acompanha o casamento de Marina (Susana Vieira) com o ricaço viúvo Roberto Steen (Rubens de Falco). A protagonista enfrenta dificuldades para se adaptar ao luxo da mansão, além de ter que lidar com a governanta Juliana (Nathalia Timberg), que sempre foi apaixonada pelo patrão.

A empregada cria um clima sombrio na casa e não deixa que o milionário se esqueça de Alice, sua falecida esposa. Marina também precisa enfrentar seu primo Miguel (Paulo Figueiredo) que, apaixonado por ela, se une a Adélia (Lisa Viera) para separá-la do marido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VIVA (@canalviva)

Programação das novelas do Viva em abril 2023

Malhação (1998): de segunda a sexta, às 10h45, 16h15 e 02h00, horário de Brasília.

Malhação (2010): de segunda a sexta, às 11h15, 16h45 e 02h30, horário de Brasília.

Coração de Estudante (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados entre 09h20 e 13h05.

A Sucessora (1978): às 11h45, horário de Brasília.

Senhora do Destino (2004): de segunda a sábado, às 13h30 e 22h50, horário de Brasília. Maratona dos episódios aos domingos, entre 19h00 e 23h45.

Força de Um Desejo (1999): de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília. Maratona dos episódios aos domingos, entre 14h00 e 18h, horário de Brasília.

Bambolê (1987): de segunda a sábado, às 14h30 e reprise as 00h30, horário de Brasília. Os episódios são reexibidos na madrugada de segunda-feira entre 00h30 e 04h00.

Amar a Morte (1995): de segunda a sexta-feira, às 20h30, horário de Brasília.

Próximas estreias do Viva: a partir de junho, o Viva passa a exibir Corpo Dourado, novela exibida originalmente em 1998. O folhetim é protagonizado por Cristiana Oliveira no papel de Selena, uma vaqueira que sonha em encontrar seu príncipe encantado que se pareça com o ator e diretor americano Clint Eastwood. Ao longo da trama, ela se envolve com Chico (Humberto Martins), mas também é disputada por Jorginho (Gerson Brenner) e Arturzinho (Marcos Winter).

VEJA TAMBÉM

Qual novela vai substituir Maria do Bairro no Viva em março de 2023

Como está o ator Fúlvio Stefanini hoje, o Vivaldo de Chocolate com Pimenta

Novela Amar a Morte no Viva: história e elenco da substituta de Maria do Bairro