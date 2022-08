Estreias do Viva em setembro de 2022: programação do novo mês

A programação de setembro do canal de reprises segue com os sucessos O Beijo do Vampiro (2002), Caminho das Índias (2009) e Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) e os demais títulos em exibição. A grade deve voltar a trazer novos títulos a partir de outubro, quando Alma Gêmea (2005) chegará ao fim. Enquanto isso, veja as estreias do Viva em setembro e a programação.

Quais são as estreias do Viva em setembro?

Não há estreias no canal Viva em setembro. A programação segue a mesma neste mês, com as reprises de Malhação 1997 e 2009, O Beijo do Vampiro, Caminho das Índias, Pão-Pão, Beijo-Beijo, Alma Gêmea e A Usurpadora. A trama de Rafael (Eduardo Moscovis) e Serena (Priscila Fantin) entra na reta final a partir das próximas semanas e será substituída em outubro por A Força de Um Desejo (1999), conforme adiantado pela jornalista Patrícia Kogout em fevereiro deste ano.

Malhação 1997: de segunda a sexta, às 10h45, 16h20 e 02h00, horário de Brasília.

Malhação ID (2009): de segunda a sexta, às 11h15, 16h50 e 02h50, horário de Brasília.

O Beijo do Vampiro (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h30, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados aos domingos entre 09h30 e 13h40.

Caminho das Índias (2009): de segunda a sábado, às 13h30 e 23h00, horário de Brasília. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 19h30 e 00h10.

Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983): de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h40. Na madrugada de segunda-feira, os episódios da semana são reexibidos entre 01h15 e 05h05.

Alma Gêmea (2005): de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h55. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados entre 14h30 e 18h40.

A Usurpadora (1999): de segunda a sexta-feira, às 20h30 e 03h20, horário de Brasília.

Alexandre A Viagem ator: por onde anda Guilherme Fontes?

Quando estreia Força de Um Desejo no Viva?

O Viva ainda não oficializou a estreia de A Força de Um Desejo. Segundo Kogout, a novela entra no ar a partir de 24 de outubro, segunda-feira. A trama já foi reprisada uma vez no Vale a Pena Ver De Novo, entre setembro de 2005 e fevereiro de 2006.

O folhetim foi exibido pela primeira vez em 1999 no horário das 18h na Globo. De autoria de Gilberto Braga e Alcides Nogueira, é ambientada no século XIX e tem como tema central um romance impossível entre Inácio (Fábio Assunção) e Esther Delamare (Malu Mader).

Inácio é filho de Henrique Sobral (Reginaldo Faria), um poderoso barão da cidade fictícia de Sant’Anna, e de Helena (Sônia Braga), que sofre nas mãos do marido que a mantém presa dentro de casa e a proíbe de ter qualquer contato com a sociedade.

Insatisfeito com a vida que sua família leva, Inácio decide se mudar para o Rio de Janeiro e cursar a faculdade de Direito. Ele acaba conhecendo Esther na capital fluminense, dona do bordel mais famoso e frequentado da Corte. Os dois ficam juntos até que o rapaz é obrigado a voltar para sua cidade natal quando sua mãe fica doente.

O casal ainda precisa lidar com a vilã Idalina (Nathalia Timberg), que arma para separar os dois. Há ainda a descoberta da verdade sobre o irmão de Inácio, Abelardo (Selton Mello), que é fruto de uma traição da baronesa do passado.

Força de Um Desejo rendeu média de 24 pontos de audiência em sua exibição original na Globo. O folhetim foi dirigido por Marcos Paulo até o capítulo 20 e depois Mauro Mendonça Filho assumiu o comando da novela.

Quais as próximas estreias do Viva?

Outras duas estreias estão previstas para este ano. Em novembro, Coração de Estudante (2002) chega para substituir O Beijo do Vampiro, segundo o Notícias da TV. A reprise ainda não foi confirmada oficialmente pelo canal.

O folhetim escrito por Emanuel Jacobina foi ao ar no horário das 18h e teve os atores Fábio Assunção, Helena Ranaldi e Adriana Esteves como protagonistas. Com foco na temática ambiental, a novela conta a história de Edu, um professor que se muda para a cidade de Nova Aliança, em Minas Gerais, com seu filho Lipe (Pedro Malta). Ele esta noivo de Amélia no começo da novela, mas acaba se apaixonando por Clara.

O segundo lançamento de novembro será Bambolê, exibida pela primeira vez na Globo em 1987. O folhetim chega para substituir Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983), que chega ao fim em breve.

De autoria de Daniel Más, a história gira em torno de Álvaro Galhardo (Cláudio Marzo) e suas três filhas Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins). O patriarca mantém uma relação de amizade e confiança com as moças, comportamento atípico nos anos 1950.