Falso Renato morre na novela das 9 horas? Personagem leva facada

No final do capítulo de Um Lugar ao Sol exibido na quarta-feira (23),o personagem de Cauã Reymond bancou o herói e acabou levando uma facada. Mas Renato morre na novela das 9 horas? Farsante passará por cirurgia.

Depois de tentar apartar uma briga no estacionamento da rede Redentor e levar uma facada de Valdir (Roberto Alencar), Renato será levado ao hospital, mas não correrá risco de vida.

De acordo com a Rede Globo, o personagem de Caia Reymond passará por uma cirurgia de emergência após a facada, mas irá sobreviver.

As cenas da operação irão ao ar nesta quinta-feira (24) e tanto Bárbara (Alinne Moraes) quanto Lara (Andrea Horta) ficarão chocadas e preocupadas quando descobrirem que Christian/Renato ficou entre a vida e a morte na novela das 9 horas. Elenice (Ana Beatriz Nogueira), mãe adotiva de Renato, terá uma crise de ansiedade com a notícia.

Após o falso Renato quase morrer na novela das 9, Bárbara até desistirá de denunciar o rapaz, a quem vem chantageando por conta de dinheiro e informações após o pedido de divórcio a que o marido deu início.

Como foi o atentado contra Christian?

O marido de Bárbara viu o momento em que Inácia (Yara de Novaes) foi abordada e ameaçada por Valdir no estacionamento da Redentor e resolveu agir. A mulher estava no supermercado para ajudar Ravi (Juan Paiva), que recebeu uma ligação da creche do filho informando que o menino estava com febre.

Depois de buscar o pequeno Chico e levá-lo ao hospital, Ravi retornou ao trabalho com a criança e pediu que Inácia fosse buscá-lo. A mãe de Joy aproveitou que estava por lá e passou no caixa eletrônico para sacar seu pagamento, para depois comprar o que fosse necessário para o neto na farmácia.

Em seguida, Inácia se encontrou com Ravi e pegou Chico. Enquanto isso, Christian estava saindo da Redentor e falava no telefone com Lara. Quando já estava em seu carro, o personagem de Reymond avistou Inácia e Chico e viu que a mulher estava sendo ameaçada por Valdir com uma faca.

Ele largou o telefone e foi até eles, tentou impedir que algo acontecesse com a mulher e a criança e acabou sendo atingido na barriga durante a briga. Christian começou a sangrar e caiu. Lara, que estava no telefone pouco antes, conversou com Noca (Marieta Severo) e contou para a avó que estava com uma sensação ruim, a mesma que teve no dia em que perdeu Christian. Porém, a angústia da personagem não durará muito, já que se sabe até então que o falso Renato não irá morrer na novela das 9 horas.

Bárbara desconfiará de Christian

Depois que Christian/Renato quase morrer na novela das 9 horas, Bárbara o visitará no hospital após a cirurgia do marido e o rapaz vai se entregar por conta da anestesia. Após a personagem de Moraes o chamar de Renato, Christian vai negar que esse seja seu nome e acabará revelando mais do que devia.

A enfermeira designada para cuidar do gêmeo vai dizer para Bárbara que Christian/Renato está confuso por causa da anestesia e que esse tipo de reação é normal, no entanto, a filha de Santiago (José de Abreu) não ficará convencida com a justificativa e começará a investigar o passado do marido e seu irmão gêmeo.

Bárbara abordará a sogra para descobrir se o gêmeo que não foi adotado era idêntico a Renato. Sobre esta trama na novela das 9 horas, ainda não foi revelado pela emissora quais serão as descobertas da personagem durante as investigações que fará sobre Christian e Renato.

Quando acaba Um Lugar ao Sol

O final de Christian/Renato, que por enquanto não morre na novela das 9, e os demais personagens da trama da autora Lícia Manzo não está longe. O último capítulo de Um Lugar ao Sol está previsto para ir ao ar no dia 25 de março, uma sexta-feira. No dia seguinte, sábado (26), as últimas cenas do folhetim serão reprisadas após o Jornal Nacional.

A partir do dia 28 de março, a faixa das 21h será ocupada por Pantanal. A produção é remake da novela de Benedito Ruy Barbosa de 1990 da TV Manchete e é a grande aposta da Globo para o horário nobre nos próximos meses. Ainda não foi revelado quantos capítulos a novela terá no total, mas sabe-se que ficará no ar de segunda a sábado até o segundo semestre do ano. Um Lugar ao Sol estava previsto para ter 107 capítulos e acabar no meio de março, mas foi estendida por mais algumas semanas por causa dos atrasos da produção de Pantanal, que precisou adiar sua estreia.

