Faustão na Band estreia hoje (17/1); veja horário

O programa de Faustão da Band estreia hoje (17) no horário nobre da emissora. A atração vai ao ar de segunda a sexta e vai trazer de volta alguns dos quadros mais famosos apresentados nas últimas décadas, como a Pizzaria do Faustão e o Arquivo Confidencial, que ganhou um novo nome.

Qual o horário do programa do Faustão na Band?

O programa vai ao ar às 20h30, horário de Brasília, logo após o Jornal Band. Além da exibição no canal aberto da emissora, o público também pode acompanhar Fausto no site, YouTube e no aplicativo BandPlay, gratuitamente.

Faustão na Band mantém o formato de programa de auditório, mas traz algumas novidades. O famoso agora tem dois co-apresentadores, a jornalista Anne Lotterman e João Guilherme Silva, filho do apresentador. A atração segue contando com a presença do clássico corpo de balé, agora coreografado por Ana Paula Guedes.

Em cada dia do programa, haverá a exibição de um quadro diferente. Às segundas, será exibida a Pizzaria do Faustão, no qual artistas e famosos são convidados para bater um papo enquanto comem pizza.

Na terça, é a vez do Grana ou Fama, que traz artistas da área da música, canto e circo para mostrarem seus talentos, numa espécie de show de calouros. Os participantes podem ganhar até R$100 mil. Também haverá um quadro chamado Desbravadores do Planeta com os biólogos João Paulo Krajewski e Roberta Bonaldo, que mostrará as mais lindas paisagens da Terra.

A semana segue com o Dança das Feras, na quarta-feira, com seis dos melhores dançarinos do Brasil em uma competição com diferentes ritmos. Quem estiver com saudades do Arquivo Confidencial poderá assistir no mesmo dia o Arquivo Pessoal, homenageando artistas e personalidades brasileiras com depoimentos da família e dos amigos.

Mais uma competição musical será exibida na quinta-feira, Na Pista do Sucesso, no qual os participantes vão precisar adivinhar hits e clássicos através das pistas mostradas pelo apresentador. Depois que a música for descoberta, o artista intérprete da música vai entrar no palco e cantar o sucesso para todo o Brasil.

Para fechar a semana, a Churrascaria do Faustão vai ao ar às sextas-feiras, no mesmo formato da ‘Pizzaria’. Já as Cassetadas do Faustão vão ar todos os dias.

Qual o salário de Faustão?

Mesmo após ter trocado de emissora, Fausto Silva vai continuar recebendo um salário de valor exorbitante. O apresentador vai ganhar cerca de R$5 milhões mensais, valor parecido com o da Globo, de acordo com a coluna O Melhor da TV, do jornal Metrópoles.

No valor está incluído uma parte dos merchans e publicidades exibidos durante o programa. Faustão também vai dividir os lucros da produção, mas os custos ficam a cargo da emissora.

Fausto deixou a Globo depois de 32 anos em junho de 2021. A saída do famoso foi antecipada e ele foi substituído por Tiago Leifert, que comandou o final da temporada da Super Dança dos Famosos.

Zeca Camargo estreia novo programa

Além de Faustão na Band, mais um programa estreia hoje na emissora. Se trata do 1001 perguntas, sob o comando do jornalista Zeca Camargo, que vai ao ar às 22h30, horário de Brasília.

O novo quiz show trás três duplas a cada programa, que se enfrentam em múltiplos desafios e testam sua inteligência, rapidez de raciocínio e intuição. Os temas das perguntas são variados e envolvem esportes, cultura, música, literatura, filmes, costumes, política e mais.

A dupla vencedora leva R$20 mil pra casa e ganha o direito de participar no dia seguinte para continuar competindo pelo dinheiro. As inscrições estão abertas no site da Band.

