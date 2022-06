Quando termina a novela Pantanal? Spoiler de 5 reviravoltas até lá

Pantanal ainda nem chegou na metade, mas muitos espectadores já estão curiosos para saber o destino de Jove (Jesuíta Barbosa), Juma (Alanis Guillen) e demais personagens. Quando termina a novela Pantanal 2022? O remake da Globo está prevista para terminar em outubro, mas até lá o público vai acompanhar muitas reviravoltas.

Abaixo, separamos 5 spoilers, então cuidado!

Irma tem filho com peão cramulhão, mas acaba a novela ao lado de Zé Lucas – Quando termina a novela Pantanal?

A novela Pantanal de 2022 deve terminar em outubro, após quase 7 meses no ar. Até lá, Irma (Camila Morgado) vai se render aos encantos de Trindade (Gabriel Sater) em breve. O peão misterioso já vem cortejando a tia de Jove, mas a mulher se mostra mais interessada por José Lucas de Nada (Irandhir Santos). Nas próximas semanas, a ruiva vai deixar de lado, ao menos por enquanto, a atração que sente pelo primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira) e se entregará ao personagem de Gabriel Sater.

A tia de Jove vai engravidar e dará à luz a um “bebê-diabo”, que herdará poderes sobrenaturais, já que sei pai tem pacto com diabo.

Após o nascimento da criança, Trindade vai sumir no mundo, abandonando Irma e o filho do casal. Desolada com a partida do amado, ela voltará a se interessar por José Lucas e os dois terminam a novela juntos.

Zé Leôncio vira o Velho do Rio – Quando termina a novela Pantanal?

Zé Leôncio só desvenda o mistério sobre o Velho do Rio (Osmar Prado) no último capítulo de Pantanal. O fazendeiro finalmente oficializa a união com Filó (Dira Paes) mas um dia depois da celebração, ele sente uma forte dor no peito e sofre um infarto.

A alma de Zé se encontra com o Velho do Rio, que revela ser o velho Joventino (Irandhir Santos). A entidade diz que agora será o fazendeiro quem vai assumir o seu lugar de guardião das belezas naturais do Pantanal e de cuidar de sua família, mesmo que de longe.

Enquanto isso, Filó chora a morte de José Leôncio na fazenda.

Ex-hipster, Jove vira rei do gado

Quem assistiu a chegada de Jove na fazenda de José Leôncio jamais imaginaria que o rapaz se tornaria um peão de fato. Depois de abandonar a vida no Rio de Janeiro para viver com Juma no Pantanal, o filho de Madeleine (Karine Teles) aceita seu destino como peão e traça o mesmo caminho de seu pai.

Após a morte de José Leôncio na reta final da novela, Jove assume os negócios do pai ao lado de seus irmãos e se torna um verdadeiro rei do gado.

Juma continua com ‘reiva’, mas tem filha

Juma continuará com sua personalidade arredia, mas terá final feliz ao lado de Jove. A menina-onça e o rapaz vão se acertar depois de passar por várias crises no relacionamento e se casam por volta do capítulo 115. A cerimônia será realizada na fazenda de José Leôncio e também celebrará a união de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito).

A protagonista vai engravidar da primeira filha de Jove. Juma vai dar à luz em uma canoa, no rio, assim como sua mãe. A criança vai se chamar Maria Marruá Leôncio, em homenagem à personagem de Juliana Paes no começo da novela.

No último capítulo da trama, a filha de Juma aparece com oito anos de idade, conversando com o Velho do Rio. Ela conta que herdou o poder de se transformar em onça-pintada assim como sua mãe e avó.

Tadeu descobre não ser filho de Zé Leôncio – Quando termina a novela Pantanal?

Tadeu (José Loreto) vai descobrir que não é filho biológico de José Leôncio. Na reta final da novela, ele ouvirá uma conversa entre sua mãe e o fazendeiro.

Eu cuido do Tadeu desde de pititico”, diz o rei do gado. “Mas porque você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, questiona Filó. “No fundo, eu queria mesmo que ele fosse meu filho”, responde o fazendeiro. “Você é o único pai que ele teve, Zé. O que me preocupa é o jeito que, às vezes, você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, continua Filó.

O peão fica desolado ao ouvir a conversa de Filó e Zé Leôncio e resolve fugir da fazenda. “Bem que eu desconfiava, me enganaram a vida inteira. Mentiram a vida inteira, que ‘diacho’. Vou picar a mula daqui, vou deitar o cabelo nesse mundo de meu Deus e nunca mais vão ouvir falar de mim”, diz.

No meio do caminho, ele encontra o Velho do Rio (Osmar Prado), que consola o jovem e consegue convencê-lo a voltar para a fazenda.

