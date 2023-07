Filha de Pilatos: Jesus cura Helena na novela?

Muito doente, Helena (Júlia Maggessi) está com os dias contados na novela Jesus, mas a presença do filho de Deus em Jerusalém dá esperança ao público de que a moça possa aguentar até uma visita do Cristo para ser salva. Jesus cura Helena filha de Pilatos na novela da Record? A jovem vai receber um grande milagre em sua vida, mas diferente do que muitos podem pensar, não pelas mãos do personagem de Dudu Azevedo.

Como Helena será curada na novela Jesus?

No capítulo desta sexta-feira, 28 de julho, Helena vai morrer, mas ressuscitará logo em seguida. Quem trará a garota de volta a vida não será Jesus, mas seu primo e discípulo, João (Rafael Gevú), que usará a fé para conquistar o milagre.

Com a ajuda de Kesiah (Polliana Aleixo) e Maria Madalena (Day Mesquista), João e Judas Tadeu (Ricky Tavares), interesse romântico de Helena na novela, conseguem visitar a jovem enferma no palácio, longe dos olhares odiosos de Pilatos (Nicola Siri), homem que odeia os judeus e quer ver Jesus crucificado.

Na cena da reprise, após Helena não aguentar mais e fechar os olhos pela última vez, o discípulo colocará suas mãos na garota e ordenará: "em nome de Jesus, seja curada". Para a surpresa de todos os presentes no quarto da moça, como sua mãe Claudia (Larissa Maciel), Helena voltará a respirar e logo se mostrará totalmente saudável, sem os cortes do ferimento no braço, com o rosto novamente corado e forte mais uma vez para conseguir ficar em pé.

Após a comemoração entre os que testemunharam o milagre, Helena vai até o pai Pilatos para lhe mostrar a novidade. O governador ficará emocionado com o reencontro, mas ao mesmo tempo confuso. Quando a personagem de Julia Maggessi revelar que Tadeu e João estiveram em sua casa e ela foi curada por um judeu, Pilatos enfurecerá. Mas pelo amor a filha, acabará agradecendo pelo milagre e poupará a vida dos jovens.

Com o decorrer dos capítulos após a ressuscitação de Helena, a jovem voltará a ter uma vida normal. Porém, seu romance com Judas Tadeu sofrerá com obstáculos, já que ele é perseguido junto a Jesus pelos romanos. O casal só conseguirá um final feliz no desfecho da novela, quando Claudia e Helena deixarem a casa de Pilatos e ganharem uma nova vida ao lado dos discípulos do Cristo. A moça se casará com Tadeu e eles terminarão o último capítulo da trama muito felizes.

E o que acontece com Pilatos no final de Jesus?

Após ser abandonado por Claudia e Helena, que se cansam das maldades do governador da Judeia, o personagem de Nicola Siri perderá tudo. Pilatos se dá mal na novela quando queixas contra ele chegam até os ouvidos do imperador Cesar, após ele ter tomado uma decisão cruel de mandar matar judeus e samaritanos, inclusive crianças e mulheres.

Pilatos não conseguirá convencer mais o imperador de sua competência e por isso será destituído do cargo. Ele deixará o palácio em que vivia para ceder lugar ao novo dono do título de governador e será mandado até Roma para responder por seus atos. Assim, ele ganha um final amargo, sem trabalho, sem a filha e sem a esposa.

Que dia termina Jesus na Record em 2023?

Em sua segunda reprise, a novela Jesus já está em reta e em breve se despede das telinhas da Record. A emissora ainda não confirma a data do último episódio, mas como o folhetim teve um total de 193 capítulos em sua exibição original e agora faltam pouco mais de 20 capítulos para o final da trama, é possível prever que o desfecho é esperado para a primeira semana de setembro.

A decisão da Record de fazer cortes ou reedições pode alterar o tempo da novela no ar, que pode ser encurtada ou até mesmo esticada. Para se ter uma ideia, na reprise anterior de Jesus, entre abril de 2020 e janeiro de 2021, com as mudanças da emissora a produção acabou ganhando mais tempo no ar e transformando seus 193 capítulos em 202. Ainda não foi informado pelo canal de Edir Macedo qual novela ou série entregará no lugar da atração estrelada por Dudu Azevedo a partir de setembro.