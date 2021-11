Final de Nos Tempos do Imperador já está decidido

As gravações de Nos Tempos do Imperador já foram encerradas e o final de cada personagem já está decidido. Os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão optaram por gravar diferentes desfechos para os protagonistas.

As informações são da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Quando será o final de Nos Tempos do Imperador?

A novela deve ficar no ar até fevereiro de 2022, quando será substituída por Além da Ilusão. Como é de costume, alguns atores gravaram finais alternativos para seus personagens. Em Nos Tempos do Imperador, Pilar (Gabriela Medvedovski), Samuel (Michel Gomes), Tonico (Alexandre Nero) e Lota (Paula Cohen) são as figuras da novela que podem ter finais diferentes. Os autores da trama já decidiram quais cenas irão usar quando o folhetim estiver na reta final.

A trama foi finalizada em outubro deste ano, 19 meses depois do início das gravações. Nos Tempos do Imperador sofreu duas paralisações devido à pandemia de covid-19 no país. Enquanto a novela não estava pronta, a Globo optou por exibir reprises na faixa de horário das seis.

Qual será a próxima novela das seis?

Além da Ilusão está programada para estrear logo após o fim de Nos Tempos do Imperador. Escrita por Alessandra Poggi, a novela se passará na década de 1940 e terá Rafa Vitti e Larissa Manoela, que faz sua estreia na Globo, como protagonistas.

Vitti irá interpretar um jovem rico chamado Davi, que abandona sua vida de luxo para ir atrás do sonho de ser mágico. O rapaz começa a fazer shows na rua, e conhece a personagem vivida por Larissa Manoela, chamada Isabela. Os dois se apaixonam, mas ela morrerá – ele será injustamente condenado pela morte da mocinha. Anos mais tarde, ao sair da cadeia, o rapaz vai conhecer a irmã de sua amada, Isadora, que também será interpretada por Manoela, e vai se encantar por ela.

Além dos protagonistas, Além da Ilusão terá em seu elenco Antonio Calloni, Malu Galli, Lima Duarte, Ana Clara Winter e Danilo Mesquita, Gaby Amarantos, Alexandra Richter, Paulo Betti e Bárbara Paz.