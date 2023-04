Filho de Luana com o Rei do Gado nasce sem berço de ouro

Filho de Luana com o Rei do Gado nasce sem berço de ouro

O filho da Luana nasce em breve na novela O Rei do Gado. A mocinha decidirá parir a criança sozinha após se desentender, mais uma vez, com Bruno e se abrigará em um casebre no momento de dar à luz ao seu bebê. O parto será bastante difícil e, quando ela menos esperar, seu amado surgirá para ajudá-la.

Onde vai nascer o filho de Luana do O Rei do Gado?

Hospedada no acampamento dos sem-terra, Luana começará a sentir as primeiras contrações, causando preocupação em Jacira (Ana Beatriz Nogueira). A esposa de Regino (Jackson Antunes) até insiste em levar a loira para o hospital, mas ela se recusa.

Quem chega no acampamento procurando pela mocinha é Marcos (Fábio Assunção), mas o líder do MST afirma que não sabe do paradeiro dela. Enquanto isso, Luana some de vista mais uma vez e segue viagem sozinha.

As dores do parto se acentuam, a mesma medida que Bruno segue procurando por sua amada. Sozinha, ela entrará em um pequeno casebre e dará início ao trabalho de parto, até que o fazendeiro finalmente encontra a loira bem na hora em que o filho está para nascer.

Bruno então ajuda sua amada a trazer a criança para o mundo. "Se meu filho está querendo nascer, ele vai nascer nos meus braços, pelas minhas mãos. Você faça força e não dê mais nenhum pio", diz o rei do gado.

"Respira e fica calma. Vamos colocar nosso bezerrinho para fora", continua Bruno. "Eu estou sem força", rebate Luana. "Não fala mais nada. Se concentra no parto", diz o fazendeiro. Os dois então trocam declarações de amor.

Luana começa a sentir fortes dores e exclama: "Eu não tô aguentando! Meu Deus!". "Eu vim aqui para te dar forças. Eu te amo, não esqueça disso. Não fuja de mim nunca mais", responde Bruno.

"Vou colocar seu filho nos seus braços, Bruno Mezenga", diz Luana antes de começar a fazer ainda mais força. Poucos minutos de depois, o filho da Luana em Rei do Gado nasce.

Qual o nome do filho de Bruno e Luana?

O filho da Luana recebe o nome de Felipe Berdinazzi Mezenga, unindo os sobrenomes das famílias rivais. Apesar da criança ser um dos motivos que fazem os personagens darem uma trégua na treta de anos, haverá um conflito entre eles devido ao sobrenome escolhido.

Quem escolhe o nome da criança é Luana, que a essa altura da novela já descobriu que ser a verdadeira Marieta Berdinazzi. Bruno dá a notícia para Lia (Lavínia Vlasak) e Marcos (Fábio Assunção), que não recebem o novo irmão muito bem.

"O senhor já escolheu o nome do nosso irmão?", pergunta a jovem. "A Luana já escolheu", informa ele. Quando questionada, a boia fria informa que a criança terá os sobrenomes Berdinazzi Mezenga, deixando os herdeiros revoltados.

“A gente não tem o Berdinazzi nos nossos nomes e por qual motivo ele vai ter?”, questiona Marcos. Bruno dirá que essa é uma decisão que cabe a Luana e que não quer ouvir nenhuma discussão. "Eu sou uma Berdinazzi, Marcos!”, pontua a loira.

Será apenas nos capítulos finais que a treta chegará ao fim, e até mesmo Geremias aceitará o nome do menino. O ricaço irá visitar o sobrinho-neto nas últimas cenas do folhetim e se emocionará ao ouvir os sobrenomes juntos, dando fim à briga de anos.

O ricaço vai até brincar dizendo que Felipe parece mais um Berdinazzi do que um Mezenga. “É verdade, é a sua cara, tio”, dirá Bruno.

