4 motivos para Paraíso Tropical substituir O Rei do Gado

4 motivos para Paraíso Tropical substituir O Rei do Gado

O Rei do Gado (1996) deve ficar no ar ainda durante esse primeiro semestre de 2023, mas os noveleiros de plantão já especulam qual pode ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo. Entre os títulos citados nas redes sociais, está Paraíso Tropical (2007), bastante lembrada pelo casal Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura).

O DCI listou alguns motivos para que a novela seja escolhida como a próxima reprise do horário vespertino. Vale lembrar que a emissora ainda não anunciou oficialmente qual será a trama.

Homenagem a Gilberto Braga, autor de Paraíso Tropical

Gilberto Braga, autor da novela, faleceu em outubro de 2021 aos 75 anos. O carioca foi responsável por grandes sucessos da Globo, como Dancin' Days (1978), Celebridade (2004) e o fenômeno Vale Tudo (1988), que parou o Brasil com o mistério sobre quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall).

A reprise de Paraíso Tropical seria uma forma de homenagear o autor, que deixou um grande legado na teledramaturgia brasileira.

Sucesso de Bebel e Olavo

Apesar da novela ser protagonizada pelas gêmeas Paula e Taís, ambas interpretadas por Alessandra Negrini, os personagens mais marcantes da novela foram o casal Bebel e Olavo.

A personagem de Camila Pitanga é uma prostituta que trabalha pelas ruas do Rio de Janeiro, enquanto Wagner Moura interpreta o empresário e grande vilão da história. A moça ficou conhecida pelo bordão "catiguria", jeito errado de se dizer "categoria" e por usar o termo "cueca maneira" quando quer se referir a um homem rico. Apesar da torcida do público para que o casal ficasse juntos, Bebel e Olavo tem destinos diferentes no final da trama.

Nunca foi reprisada na Globo

Paraíso Tropical nunca foi escolhida para uma reprise na Globo. A trama foi ao ar pela primeira vez em 2007 e desde então foi "esquecida" pela emissora, mesmo com bons índices de audiência. O folhetim marcou 43 pontos de média, sendo que seu último capítulo alcançou 55 pontos no Ibope.

Foi apenas em 2021 que o folhetim ganhou uma reapresentação no canal Viva. Depois do fim da reprise, os episódios foram disponibilizados para os assinantes do Globoplay.

Requisitada pelos noveleiros

No Twitter, um fã de novelas da Globo fez uma enquete perguntando aos seguidores qual novela eles gostariam de ver no Vale a Pena Ver De Novo. Paraíso Tropical está entre as mais citadas pelos internautas.

Em outra trend, um internauta citou uma das cenas de Bebel e Olavo como uma das melhores declarações de amor do audiovisual. O post viralizou e teve 33 mil curtidas.

Além disso, o Vale a Pena Ver De Novo prioriza novelas que fizeram sucesso no horário nobre, categoria na qual Paraíso Tropical se encaixa perfeitamente.

Das novelas das 9 nunca reprisadas no Vale a Pena Ver De Novo. Qual merece reprise? pic.twitter.com/joyXErbHCL — José| FAN ACCOUNT (@JoseF3lipe) April 4, 2023

lindo as citações dos gringos e etc mas pic.twitter.com/qDBV7or0FH https://t.co/9g2pJEDthf — led tasso (@magiantigo) April 1, 2023

Quando acaba O Rei do Gado?

A exibição original de O Rei do Gado ficou oito meses no ar, mas a edição especial do Vale a Pena Ver De Novo deve ser menor. Em 2015, quando o folhetim ganhou uma segunda reprise, foram apenas 150 episódios para contar a história de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

Se manter o mesmo ritmo da última reprise, é possível que O Rei do Gado termine em meados de maio na Globo. Isso porque a reapresentação das novelas costumam sofrer muitos cortes.

VEJA TAMBÉM