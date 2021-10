Mãe de Augusto não autoriza seu casamento com a Princesa Leopoldina

Em Nos Tempos do Imperador, Leopoldina (Bruna Griphao) está caidinha por Augusto (Gil Coelho), príncipe que chegou ao Brasil para disputar a mão de Isabel (Giulia Gayoso) em casamento, mas acabou não sendo escolhido pela princesa. Após rejeitar a caçula em um primeiro momento, o rapaz muda de ideia e resolve seguir com o casamento com a Princesa Leopoldina. Porém, ele vai encontrar dificuldades para se unir com a filha de Dom Pedro II (Selton Mello).

Casamento da Princesa Leopoldina com Augusto está ameaçado

Em um primeiro momento, Augusto se recusou a se casar com Leopoldina, deixando a garota desesperada. Ela pede ajuda para Luísa (Mariana Ximenes), que arma um plano para que os dois jovens fiquem juntos.

Parece que a ajudinha da Condessa vai dar certo. Em cenas previstas para irem ao ar em 1º de novembro, Leopoldina e Augusto vão se beijar, e Teresa (Letícia Sabatella) e Pedro comemoram a união. Mãe e filha vão agradecer o apoio de Luísa para que os dois pudessem ficar juntos.

Mas nem tudo serão flores. No capítulo de 5 de novembro, por meio de uma carta, a mãe de Augusto dirá que não autoriza o casamento dele com a filha mais nova de Pedro.

Dina fica decepcionada, mas apesar do impeditivo, Augusto diz que se casará com a princesa mesmo à revelia de sua mãe.

Leopoldina e Augusto se casaram na vida real?

Na vida real, o casamento de fato aconteceu – e esse deve ser o rumo que Nos Tempos do Imperador deve seguir.

Leopoldina e Luís Augusto se casaram em 1864, e a princesa passou a viver divida entre o Brasil e a Europa. Cansados da vida em dois países, os dois foram morar em Viena. A princesa abdicou do título de princesa brasileira em nome de seu casamento, assumindo o então o título de princesa de Saxe-Coburgo-Gota.

A princesa perdeu o primeiro filho em um aborto espontâneo. Tempos depois, o casal teve quatro filhos homens: Pedro Augusto, Augusto Leopoldo, José Fernando e Luís Gastão.