Quem era o Tenório na novela Pantanal, atual personagem de Murilo Benício no remake

Interpretado por Murilo Benício em 2022, um dos vilões de Pantanal foi eternizado na pele do ator Antônio Petrin na versão de 1990 da TV Manchete. O personagem inferniza a vida da mulher Maria Bruaca, tem uma segunda família escondida, é violento, grosseiro e preconceituoso. Quem era o Tenório da novela Pantanal? Relembre final!

Quem era o Tenório na novela Pantanal?

Tenório na novela Pantanal era interpretado pelo Antônio Petrin. Assim como no remake, o personagem foi pai de Guta e marido de Maria Bruaca.

O ator já era um dos veteranos das telinhas na época que Pantanal foi exibida pela TV Manchete. com atuações nas novelas Malu Mulher (1979 – 1980), Anjo Maldito (1983), Tarcísio & Glória (1988), Vida Nova (1988), Lua Cheia (1989), entre outras.

Atualmente, Petrin tem 83 anos de idade e não aparece mais na frente das câmeras há algum tempo. O último projeto do famoso foi no filme Compro Likes, de 2020. Sua última novela foi ao ar em 2016 na TV Record, Escrava Mãe.

Apesar de suas afirmações sobre certo e errado, Tenório mantinha uma família escondida na novela Pantanal. A segunda esposa do vilão, Zuleika, morava em São Paulo com os filhos Renato, Marcelo e Roberto. Maria Bruaca não sabia da relação da dupla e por isso ficou chocada ao descobrir a traição.

A segunda família de Tenório vem a tona por causa de Guta, que descobre de uma das piores maneiras que tem meio-irmãos, ao se apaixonar por um deles. O romance proibido que os dois vivem atormenta Tenório, até que Zuleika conta para o vilão que ele não é o verdadeiro pai de Marcelo, o que permite que o casal fique junto.

Além disso, Tenório na novela Pantanal foi quem causou uma das grandes tristezas da família Marruá. Ele deu um golpe em Maria e Gil, que acreditavam estar comprando terras no Paraná. Por conta da confusão, o terceiro filho do casal, Chico, acabou morto. Assim como o pai de Muda, que foi assassinado por Gil durante o mal entendido.

Entre uma das vilanias mais cruéis de Tenório na novela Pantanal, está a castração do peão Alcides. O personagem comete o crime depois de descobrir que seu funcionário tem um caso com Maria Bruaca.

Muda aparece para se vingar de Maria Marruá e Juma sem saber que Tenório é culpado por tudo:

Tenório morre na novela Pantanal?

Tenório morre no final da novela Pantanal. O vilão tem o desfecho trágico que merece depois que é emboscado por Alcides e Zaqueu na beira do rio. Tudo acontece após a castração de Alcides, o peão resolve se vingar e anuncia para o rival: “não se faz isso com homem”.

Tenório tenta atirar em Alcides, mas é distraído por Zaqueu, que também tem uma arma. Enquanto atira no ex-mordomo interpretado por João Alberto Pinheiro, Tenório se distrai, o que se torna o momento perfeito para Alcides atacar.

O peão enfia uma lança na barriga de Tenório e depois joga o corpo do vilão no rio, para que ele seja devorado por piranhas.

E que acontece com as mulheres de Tenório?

Tanto Maria Bruaca quanto Zuleika ganham finais felizes na novela Pantanal. As duas ficam livres de Tenório, depois que o personagem é assassinado por Alcides, e seguem com suas vidas. Maria Bruaca fica com Alcides, os dois terminam juntos, mesmo após a trágica castração do peão.

Zuleika ajuda os filhos com projetos para o futuro e pede para José Leôncio e Filó que sejam os padrinhos de seu neto, bebê de Guta com Marcelo.

Na versão original da novela, o papel de Maria Bruaca era de Ângela Leal e o de Zuleika de Rosamaria Murtinho. Em 2022, as personagens passaram a ser interpretadas por Isabel Teixeira e Aline Borges, respectivamente.

