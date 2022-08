Filho de Tenório morre nas mãos de homem contratado pelo próprio pai

Um filho de Tenório morre e deixa o vilão devastado nas próximas semanas da novela Pantanal. Desesperado ao saber que Roberto (Cauê Campos) desapareceu durante um passeio de barco, o marido de Zuleica (Aline Borges) tentará encontrar o corpo do filho enquanto chora de tristeza, um dos poucos momentos que demonstra humanidade durante a trama.

Qual filho de Tenório morre na novela Pantanal

Roberto é o filho de Tenório morre na novela Pantanal. As cenas ainda não tem data para irem ao ar, mas devem ser exibidas na reta final da trama após a chegada de Solano (Rafa Sieg).

Quando o vilão descobre que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) foi acolhida na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), o marido de Zuleica (Aline Borges) se enfurece e contrata Solano para matar o rei do gado e toda sua família como forma de vingança, e também para se apossar das terras do vizinho.

O primeiro alvo do matador de aluguel será José Lucas (Irandhir Santos). O peão vai estar galopando sozinho no Pantanal quando será atingido pelo assassino. O primogênito agonizará com a bala cravada em seu corpo, mas será resgatado pelo Velho do Rio (Osmar Prado).

Quem verá o bandido pela região será Roberto, que desconfiará das intenções do homem na região e da ligação dele com Tenório – há tempos que o jovem investiga o passado de seu pai e já sabe que ele não é ‘flor que se cheire’.

Para evitar que Roberto descubra que Solano é um assassino, o bandido planeja uma armadilha para se livrar do garoto de uma vez por todas. O pistoleiro chama Roberto para um passeio de barco e, inocente, o garoto aceita o convite, conforme antecipado pelo Notícias da TV.

Para proteger sua família, o Velho do Rio (Osmar Prado) assume a forma de sucuri e começa a rondar o barco do assassino. A entidade ataca o pistoleiro, que cai no rio. O bandido começará a pedir a ajuda de Roberto, que tentará puxá-lo para dentro do barco.

É então que Solano vai puxar o jovem para dentro do rio e usará o garoto para conseguir subir de volta na embarcação. Sem olhar para trás, ele dá a partida no barco e deixa Roberto sozinho no rio, que acabará se afogando.

A notícia cairá como uma bomba no colo de Tenório, que se culpará pela morte herdeiro. Desesperado, ele sairá de canoa em busca do filho. “Por que tinha que acontecer uma coisa dessa? Por que, meu Deus? Por quê? Volta para casa, Roberto… Volta para mim, filho… Volta pra mim… Volta pra mim”, se lamenta o crápula.

Esse é um dos poucos momentos que o vilão demonstra humanidade na trama ao chorar de soluçar pela morte do herdeiro. Apesar os conflitos, Marcelo (Lucas Leto) e Renato (Gabriel Santana) vão sentir pena do pai.

O que acontece com Renato?

Renato não morre na novela Pantanal, apenas Roberto. Mas o filho do meio do crápula vai mostrar mais ainda que herdou os traços maquiavélicos do pai.

O jovem vai começar a demonstrar interesse por Zefa (Paula Barbosa) quando a empregada doméstica voltar a trabalhar na casa da família. Em uma das cenas da primeira versão da trama, ele até assediou a namorada de Tadeu (José Loreto). Enquanto a moça varria, Renato a agarrou pelas costas.

Obcecado pela empregada, o jovem sugere que Solano mate Tadeu para que ele possa ficar com a moça, demonstrando ter um caráter bem similar ao de Tenório. No entanto, o plano é descoberto por Zefa, que conta tudo o que sabe para Zé Leôncio.

Se o remake tiver o mesmo final de 1990, Renato termina a novela com sua família na fazenda de Tenório no Pantanal. Zuleica (Aline Borges) ficará com as terras da região pantaneira, enquanto Bruaca se mudará para as terras do Sarandi ao lado de Alcides (Juliano Cazarré).

Pantanal fica no ar até outubro deste ano, quando será substituída por Travessia, de Glória Perez.