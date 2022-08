Morte de Zé Lucas Pantanal: peão será baleado por Solano

A morte de Zé Lucas Pantanal é uma das dúvidas dos espectadores, que questionam se o primogênito vai morrer depois de dezenas de previsões de Trindade (Gabriel Sater) sobre um possível destino trágico. De fato, ele correrá risco de vida ao levar um tiro na reta final da trama.

Como será a morte de Zé Lucas Pantanal?

Zé Lucas não morre em Pantanal. Se o roteiro for o mesmo de 1990, o peão terá um final feliz na novela das nove ao lado de Irma (Camila Morgado).

Desde que o ex-caminhoneiro chegou na fazenda, Trindade tem feito feito previsões sopradas pelo cramulhão de que o primogênito terminaria morto caso não superasse a paixão que sente por Juma (Alanis Guillen). O endiabrado ainda disse que a morte de Zé Lucas causaria uma grande depressão em José Leôncio (Marcos Palmeira) e arruinaria os negócios do rei do gado.

O peão mudou seu destino ao conhecer Érica (Marcela Fetter), mas ainda não ficará em paz. Isso porque ele será um dos alvos de Solano (Rafa Sieg), matador de aluguel contratado por Tenório (Murilo Benício) para dar um fim nos Leôncios. O vilão ficará furioso quando descobrir que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) foi acolhida pela família, além de ter interesse em se apossar de tudo que é do vizinho.

O primeiro alvo de Solano será José Lucas. O peão estará cavalgando sozinho nas terras do pai quando será atingido por um tiro disparado pelo bandido.

O primogênito agonizará sozinho na mata e ficará entre a vida e a morte. Mas o filho de Generosa (Giovanna Cordeiro) não morrerá: ele será salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que vai retirar as balas do corpo do neto e se certificar que ele se recupere.

José Lucas termina a novela sã e salvo ao lado de Irma. Depois que Trindade abandonar a namorada grávida, ela vai se render ao amor do primogênito, que assumirá a paternidade de seu filho. Além disso, o rapaz também segue carreira na política e se torna vereador.

Quem Solano mata em Pantanal?

Solano mata apenas Roberto (Cauê Campos), filho de seu próprio patrão. Logo depois do atentado a José Lucas, o garoto verá o matador na região e ficará intrigado. Para evitar que o jovem descubra suas reais intenções no Pantanal, o bandido vai dar um fim nele.

O pistoleiro chama Roberto para um passeio de barco e, inocente, o garoto aceita o convite, conforme antecipado pelo Notícias da TV. Quem vai aparecer será o Velho do Rio (Osmar Prado) que em forma de sucuri, começará a rondar a embarcação e atacará o assassino.

Solano irá cair na água e começará a pedir a ajuda de Roberto, que tenta puxar o bandido para dentro do barco. É então que o assassino puxa o jovem para dentro do rio e o usará para conseguir subir de volta na embarcação. Ele então dará a partida e deixará o jovem sozinho nas águas do Pantanal, que se afogará.

O bandido ainda tentará matar Juma. Ao pegar a mocinha desprevenida, ele dirá que vai esperar que a filha dela nasça antes de assassiná-la. No entanto, a protagonista se transforma em onça-pintada e mata o bandido antes que ele possa fazer mal a mais alguém na fazenda.

Até o final da trama, que fica no ar até outubro, mais quatro personagens vão morrer na novela. Haverá ainda o desaparecimento de Trindade e a resolução do mistério sobre o Velho do Rio, que finalmente revelará a sua verdadeira história e como se tornou uma entidade protetora do Pantanal.