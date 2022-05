Gabriel Sater, filho do Almir Sater na novela Pantanal - Foto: Reprodução/Instagram/@gabrielsateroficial

Personagem de Gabriel Sater tem pacto com o diabo e não leva vida normal

Filho do Almir Sater na novela Pantanal: qual o final de Trindade?

O filho do Almir Sater na novela Pantanal, Gabriel Sater, interpreta o misterioso peão Trindade. O personagem tem um pacto com o diabo, que o impede de levar uma vida normal. Em breve, ele vai se envolver com Irma (Camila Morgado), mas não será com ela que o peão vai terminar o folhetim.

Como será o final do filho do Almir Sater na novela Pantanal?

O final do filho de Almir Sater na novela Pantanal será desaparecendo no mundo. Trindade abandona Irma e o filho do casal e segue seu rumo pelas estradas.

Trindade peregrina de fazenda em fazenda, até que chega nas terras de José Leôncio (Marcos Palmeira) e fica por ali ao começar a trabalhar para o protagonista. Logo em sua primeira aparição da novela, ele salva o Velho do Rio (Osmar Prado) após o pai de todas as sucuris ser baleado acidentalmente por Muda (Bella Campos). É nesta cena que ele revela ter pacto com o diabo.

Em breve, Irma vai ao Pantanal depois que Jove (Jesuíta Barbosa) se muda de vez para a região. Com a desculpa de que está indo lá rever o sobrinho, ela quer mesmo é se reencontrar com José Leôncio, por quem é apaixonada, mas acaba se envolve com Trindade.

O peão e a irmã de Madeleine (Karine Teles) vivem um tórrido romance, e a ruiva engravida do rapaz. É o próprio Trindade quem faz o parto da criança e chega afirmar que o filho seria somente dele – devido ao pacto com o cramulhão.

No entanto, ele acaba abandonado a namorada e a criança, e some. A ruiva termina a novela com José Lucas de Nada (Irandhir Santos), enquanto Trindade nunca mais é visto. Na época, Almir Sater precisou deixar a novela após ser convidado pela própria TV Manchete para protagonizar A história de Ana Raio e Zé Trovão, trama que sucedeu Pantanal em 1990.

Quem interpreta Trindade?

Gabriel Sater interpreta Trindade em Pantanal 2022. O ator é filho do cantor e compositor Almir Sater e assume o papel que era do pai há 32 anos.

Essa é a segunda novela do primogênito de Almir, que interpretou Viramundo em Meu Pedacinho de Chão, exibida pela Globo em 2014. Ele também está presente na trilha sonora do folhetim com a regravação de Amor de Índio, música-tema de Jove e Juma (Alanis Guillen).

Seu pai também está na novela, mas agora como o chalaneiro Eugênio. O homem trabalha transportando pessoas pelo rio do Pantanal e foi criado na beira das águas desde que se conhece por gente. Próximo aos peões da fazenda de Zé Leôncio, ele sempre participa das rodas de música – em uma dessas cenas, ele e o filho fazem um duelo de viola que emocionou o público nas redes sociais. O artista agradeceu a repercussão positiva: “Muito emocionante o carinho que eu e meu pai estamos recebendo pela cena do DUELO entre Eugênio e Trindade em Pantanal”.

Gabriel tem 40 anos e é casado com Paula Cunha. É cantor, compositor e produtor, e segue o mesmo gênero musical que consagrou seu pai como um dos maiores artistas do país.

